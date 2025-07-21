Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NOVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng các hạng mục xây dựng công nghiệp và dân dụng của chủ đầu tư.

+ Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đối với các hạng mục của công ty.

+Lập, kiểm tra hồ sơ quyết toán xây dựng hạng mục của các đơn vị.

+Lập, kiểm tra hồ sơ liên quan đến lựa chọn nhà thầu;

+ Lập kế hoạch (tiến độ) thi công các hạng mục của dự án.

+ Lập, kiểm tra hồ sơ nghiệm thu; tập hợp và lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

+ Theo dõi, quản lý, tổ chức thực hiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật, kinh tế của dự án, công trình.

+ Quản lý, theo dõi, thực hiện và tổ chức thực hiện hồ sơ thi công (hồ sơ hoàn thành xây dựng hạng mục công trình).

+Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tư vấn và thi công hoàn thành công việc được giao.

+ Công tác tại hiện trường xây dựng

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam, độ tuổi từ 22 – 30 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

+ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xây dựng.

+ Thành thạo nghiệp vụ thi công. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

+ Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng, văn phòng, Tiếng anh giao tiếp.

+ Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.

+ Có khả năng quản lý chất lượng, tiến độ.

+ Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được hưởng mức lương + mức thưởng xứng đáng với năng lực;

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của công ty và quy định của Bộ Luật lao động hiện hành (cụ thể như: BHXH + BHYT + BHTN, thưởng lễ tết, chế độ nâng lương, du lịch hàng năm, hoạt động gắn kết teambuilding, câu lạc bộ thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân viên ...).

+ Cơ hội được đào tạo, thể hiện năng lực cùng cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NOVA

