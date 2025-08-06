Tuyển Kỹ sư xây dựng Tổng Công Ty Phát Điện 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60
- 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Khánh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ
• Kiểm tra/giám sát thi công công trình/dự án.
• Kiểm tra/thẩm tra hồ sơ quy hoạch, đầu tư xây dựng.
• Theo dõi/Kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công các công trình.
• Kiểm tra/thẩm tra hồ sơ quyết toán khối lượng công trình.
• Kiểm tra, giám sát lắp đặt vật tư thiết bị công trình.
• Theo dõi, báo cáo các vướng mắc trên công trường khi có phát sinh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng.
2. Chứng chỉ khác (nếu có):
• Các chứng chỉ liên quan có thể là lợi thế
3. Kinh nghiệm:
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan
4. Kỹ năng:
• Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết.
Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
