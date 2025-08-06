Tuyển Kỹ sư xây dựng Tổng Công Ty Phát Điện 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Khánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ

• Kiểm tra/giám sát thi công công trình/dự án.

• Kiểm tra/thẩm tra hồ sơ quy hoạch, đầu tư xây dựng.

• Theo dõi/Kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công các công trình.

• Kiểm tra/thẩm tra hồ sơ quyết toán khối lượng công trình.

• Kiểm tra, giám sát lắp đặt vật tư thiết bị công trình.

• Theo dõi, báo cáo các vướng mắc trên công trường khi có phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng.

2. Chứng chỉ khác (nếu có):

• Các chứng chỉ liên quan có thể là lợi thế

3. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan

4. Kỹ năng:

• Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết.

Tại Tổng Công Ty Phát Điện 3 Thì Được Hưởng Những Gì

