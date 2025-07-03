Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 199/16 Đường 3/2 Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Giám định tổn thất/ hư hỏng hiện trường: thu thập thông tin và xác định nguyên nhân, tình trạng và mức độ thiệt hại liên quan đến tổn thất về Công trình xây dựng dân dụng..

Bóc tách và lập dự toán khắc phục.

Đánh giá rủi ro.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tuổi từ 28 – 35 tuổi và có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên

Trình độ chuyên môn Tốt nghiệρ các Trường Đại học Xây Dựng; ĐH giao thông, ĐH Thủy Lợi (Chuyên ngành xây dựng)

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế, thi công, công trình, Xây dựng dân dụng, Xây dựng công nghiệp.

Đi công tác ngắn ngàу theo yêu cầu công việc

Giao tiếp tự tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc (10-13 triệu), Lương chính thức có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Lương: Lương + thưởng + phụ cấp ( theo quy định Công ty)

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, độc lập

Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước

Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của công ty

Công việc ổn định, lâu dài.

Nghỉ thứ 7 - chủ nhật và các ngàу lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

