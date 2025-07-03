Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 199/16 Đường 3/2 Phường 11, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám định tổn thất/ hư hỏng hiện trường: thu thập thông tin và xác định nguyên nhân, tình trạng và mức độ thiệt hại liên quan đến tổn thất về Công trình xây dựng dân dụng..
Bóc tách và lập dự toán khắc phục.
Đánh giá rủi ro.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 28 – 35 tuổi và có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Trình độ chuyên môn Tốt nghiệρ các Trường Đại học Xây Dựng; ĐH giao thông, ĐH Thủy Lợi (Chuyên ngành xây dựng)
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế, thi công, công trình, Xây dựng dân dụng, Xây dựng công nghiệp.
Đi công tác ngắn ngàу theo yêu cầu công việc
Giao tiếp tự tin
Trình độ chuyên môn Tốt nghiệρ các Trường Đại học Xây Dựng; ĐH giao thông, ĐH Thủy Lợi (Chuyên ngành xây dựng)
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế, thi công, công trình, Xây dựng dân dụng, Xây dựng công nghiệp.
Đi công tác ngắn ngàу theo yêu cầu công việc
Giao tiếp tự tin
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thử việc (10-13 triệu), Lương chính thức có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Lương: Lương + thưởng + phụ cấp ( theo quy định Công ty)
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, độc lập
Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của công ty
Công việc ổn định, lâu dài.
Nghỉ thứ 7 - chủ nhật và các ngàу lễ theo quy định của nhà nước.
Lương: Lương + thưởng + phụ cấp ( theo quy định Công ty)
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, độc lập
Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của công ty
Công việc ổn định, lâu dài.
Nghỉ thứ 7 - chủ nhật và các ngàу lễ theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINA PACIFIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI