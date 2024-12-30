Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH TARIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 82 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

+ Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

+ Lắp đặt các thiết bị giám sát khi có yêu cầu từ khách hàng

+ Hỗ trợ KH khi có vấn đề cần xử lý

+ Thời gian làm việc: 8h-17 từ thứ 2 đến thứ 6 ; thứ 7 làm việc buổi sáng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Yêu cầu:

+ Tốt nghiệp các ngành liên quan kỹ thuật điện/ Ô tô/ Điện tử

+ Bằng cấp: Cao đẳng nghể trở lên

2/ Lương:

+ Lương căn bản + các khoản phụ cấp ( cơm, điện thoại): 7tr3

+ Mức lương cơ bản tăng thêm 500.000/tháng nếu tự xử lý lắp đặt được GPS+ MDVR mà không cần hỗ trợ

+ Mức lương cơ bản tăng thêm 500.000/tháng nếu tự lắp đặt được cảm biến nhiên liệu (khoan bình dầu, lắp đặt cảm biến và đi dây dến thiết bị trên cabin)

Tại Công Ty TNHH TARIS Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hoa hồng 200K/ mỗi cảm biến dầu tự lắp đặt

+ Hoa hồng sửa chữa thiết bị hàng tháng

+ BHXH và BH thất nghiệp

+ Phép hàng năm: 12 ngày/ năm

+ Phụ cấp xăng dầu: 1000đ/km

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TARIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin