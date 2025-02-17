Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Mức lương
450 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô J1
- J2 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 450 - 500 USD
Mô tả công việc: Kỹ sư công đoạn
- Đánh giá, setup điều kiện sản xuất cho dây chuyền mới, model mới
- Điều tra nguyên nhân và đưa ra các hành động khắc phục xử lý bất thường
- Xử lý các vấn đề bất thường xảy ra trong quá trình: phân tích, điều tra và giải quyết vấn đề.
- Lập tiêu chuẩn công đoạn , QCF & PFMEA
- Đánh giá máy mới, vật liệu mới của công nghệ mới theo trong từng công đoạn.
Với Mức Lương 450 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Nam/Nữ
- Tuổi 22-35
- Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, điện tử, hóa học
- Kinh nghiệm: Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Ngoại ngữ: Tiếng anh Hoặc Tiếng Nhật (Tocie 450 hoặc N4, N5)
- Tính cách:
+ Trung thực, chăm chỉ, tận tụy, ham học hỏi, có tinh thần làm việc theo nhóm
Tại Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
