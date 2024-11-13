Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 6 Đường số 2, khu CityLand Center Hill Trần Thị Nghỉ, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Kinh Doanh để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm... phục vụ khách chu đáo
Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn
Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc và thay mới dụng cụ sau mỗi suất spa
Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có kế hoạch bảo trì, sửa chữa kịp thời
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực liên quan Spa
Cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ
Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tùy theo năng lực
Đóng BHXH đầy đủ.
Môi trường thoải mái, trẻ trung
Leader tạo nhiều điều kiện, cơ hội để bạn thử sức và phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 209/8L Quốc Lộ 13, Phường 26 , Bình Thạnh, TP. HCM

