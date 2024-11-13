Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 Đường số 2, khu CityLand Center Hill Trần Thị Nghỉ, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Kinh Doanh để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm... phục vụ khách chu đáo

Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn

Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc và thay mới dụng cụ sau mỗi suất spa

Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị máy móc để có kế hoạch bảo trì, sửa chữa kịp thời

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực liên quan Spa

Cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ

Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tùy theo năng lực

Đóng BHXH đầy đủ.

Môi trường thoải mái, trẻ trung

Leader tạo nhiều điều kiện, cơ hội để bạn thử sức và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin