Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 37 đường 70, yên xá, Tân triều, Thanh Trì, hà nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Từ 15 Triệu

(GẦN BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 - THANH TRÌ)

Chuẩn bị đầu ca

Vệ sinh, sắp xếp, trang trí phòng trị liệu theo tiêu chuẩn của spa.

Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống trang thiết bị, máy móc trong spa xem có hoạt động tốt không.

Kiểm tra số lượng, phân loại mỹ phẩm, tinh dầu, dầu... và bổ sung nếu thiếu.

Bổ sung dầu gội, khăn tắm, sữa tắm để khách tắm trước và sau quá trình trị liệu.

Tiệt trùng dụng cụ theo đúng quy định của spa và tiêu chuẩn an toàn.

Phục vụ khách

Nhận khách từ lễ tân spa sau khi đã tư vấn và hỗ trợ khách chọn lựa dịch vụ, hình thức trị liệu, thư giãn phù hợp với sức khỏe, thể trạng.

Hướng dẫn khách đến phòng hoặc khu vực thay trang phục, làm vệ sinh cá nhân. Trong thời gian đó, kỹ thuật viên spa chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho liệu trình.

Trực tiếp thực hiện quy trình chuẩn của sản phẩm, gói dịch vụ khách đã chọn trước đó, kết hợp sử dụng máy móc và trang thiết bị khi chăm sóc khách.

Giải đáp thắc mắc từ khách trong quá trình phục vụ.

Gợi ý, giới thiệu cho khách các sản phẩm, dịch vụ khác trong spa phù hợp với khách.

Lưu ý với khách những điều cần làm sau khi kết thúc dịch vụ, tư vấn khách giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc tại nhà.

Công việc khác của nhân viên spa

Kiểm kê, lập báo cáo về tình hình sử dụng mỹ phẩm, dược mỹ phẩm, tinh dầu, dầu... và đề xuất mua mới khi sắp hết.

Vệ sinh trang thiết bị, máy móc theo yêu cầu.

Hỗ trợ chăm sóc, theo dõi khách hàng nghỉ dưỡng lại spa, thẩm mỹ viện (đối với trường hợp các dịch vụ thẩm mỹ lớn, yêu cầu nghỉ dưỡng)

Training nghiệp vụ cho nhân viên mới.

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách.

Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ nếu có tổ chức.

Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Phối hợp, hỗ trợ lễ tân thực hiện các công việc khác trong giờ cao điểm

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình dễ nhìn, có kinh nghiệm làm đẹp.

Kỹ năng cứng

Muốn đủ khả năng thực hiện các liệu trình thư giãn, trị liệu cho khách một cách phong phú và hiệu quả, kỹ thuật viên spa phải nắm vững:

Thao tác và quy trình từng bước của tẩy trang mắt, môi và da mặt;

Tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ cơ bản, đắp khăn nóng;

Massage cổ, vai, tay, chân, mắt, mặt; massage đá nóng; massage Thái, massage cho phụ nữ có thai;

Xử lý mụn trứng cá;

Waxing;

Sử dụng các trang thiết bị, máy móc, công nghệ cơ bản và quen thuộc trong các spa, thẩm mỹ viện như máy xông hơi, máy peel da, máy điện di, máy phun oxy...

Kỹ năng mềm

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình khi phục vụ khách; có khả năng tư vấn, giải đáp thắc mắc khi khách đặt câu hỏi; có óc quan sát để nhận biết cảm xúc và nhu cầu của khách; trang bị kỹ năng bán hàng... là những kỹ năng phụ trợ để công việc spa diễn ra trơn tru hơn.

công việc spa

Ngoại hình

Kỹ thuật viên spa là người trực tiếp chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho khách hàng. Mái tóc hoặc ngoại hình nói chung ưa nhìn .Sức khỏe tốt,Yêu nghề.Có niềm đam mê với lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe con người, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi kiến thức mới để phục vụ khách tốt hơn.

Tính kỷ luật : Nghiêm túc chấp hành quy định về giờ giấc, đồng phục, tiêu chuẩn dịch vụ của spa, có trách nhiệm trong công việc, ngăn nắp, sạch sẽ, không ra ngoài khi chưa có sự cho phép, không sử dụng điện thoại vào mục đích cá nhân trong ca làm việc...

Kinh nghiệm

Nếu có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa – thẩm mỹ thì đó là một điểm cộng. Chưa biết được đào tạo thêm

Chưa biết được đào tạo thêm

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5-8tr( tuỳ tay nghề) + % dịch vụ+ % sản phẩm

Thu nhập Từ 7 - 15 triệu

Tháng nghỉ 4 ngày ( trừ t7, cn)

Được đào tạo nâng cấp chuyên môn, cải thiện trình độ nghiệp vụ, được cập nhật các xu hướng, công nghệ làm đẹp tân tiến từ môi trường làm việc chuyên nghiệp

Có cơ hội trải nghiệm, tận hưởng các dịch vụ, công nghệ làm đẹp hiện có tại spa làm việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

Thưởng lễ, tết

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn, tăng thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT

