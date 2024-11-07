Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN

Kỹ sư điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ thống điều hòa xe tải, xe khách.
Sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng của hệ thống điện lạnh
Công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ Ô tô/Cơ khí Động lực/ Cơ khí ô tô/Cơ khí chuyên dùng/các ngành Cơ khí, điện lạnh ô tô
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong nghề
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc
Sức khỏe tốt
Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 10 triệu đến 18 triệu
Có kinh nghiệm là lợi thế, được đào tạo thêm kiến thức nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Phụ cấp tiền cơm trưa, công tác phí,...
Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động, bảo hiểm, công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

