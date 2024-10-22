Tuyển Dầu khí/Hóa chất Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Dầu khí/Hóa chất Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 20 Triệu

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Dầu khí/Hóa chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dầu khí/Hóa chất Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: Thôn Phú Long 1, xã Bình Phước, Bình Sơn

Mô Tả Công Việc Dầu khí/Hóa chất Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Làm việc tại Nhà máy Bột – Giấy VNT 19:
- Kiểm tra tài liệu PFD, P&ID, cân bằng vật chất, mô tả công nghệ, tài liệu vận hành, Danh mục thiết bị; Danh mục đường ống; Bảng thông số công nghệ của thiết bị; Danh mục van điều khiển, van tay; Thông số vận hành...;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xem xét, kiểm tra các tài liệu/bản vẽ Plot plant, Equipment Layout, các bản vẽ Isometrics, bản vẽ kiến trúc, sơ đồ lựa chọn vật liệu;
- Phối hợp, hỗ trợ với các bộ phận liên quan trong công tác đại tu, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị trên dây chuyền liên quan tới thông tin công nghệ;
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên nhiên vật liệu, bán thành phẩm và sản phẩm khu vực;
- Xây dựng định mức tiêu hao, định mức nguyên nhiên vật liệu sản xuất ;
- Cung cấp thông số công nghệ để hoàn thiện quy trình phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hóa chất đầu vào, đầu ra và bán thành phẩm;
- Tham gia quá trình chạy thử hệ thống dây chuyền;
- Lập báo cáo chất lượng sản phẩm và tiêu hao vật tư công nghệ định kỳ;
- Kiểm tra, kiểm soát thông số tải lượng ô nhiễm, chất thải rắn lỏng khí, tính chất các dòng nguyên liệu và sản phẩm vào và ra khỏi phân xưởng, các yếu tố ảnh hưởng quá trình chạy thử, vận hành, khởi động, dừng phân xưởng...;
- Xây dựng hồ sơ chào thầu phần kỹ thuật cho các gói thầu liên quan đến Công nghệ của khu vực;
- Nghiên cứu, kiểm tra, đề xuất các biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm;
- Đào tạo về công nghệ, quy trình sản xuất và các thông số công nghệ kiểm soát quá trình của khu vực
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Không yêu cầu.
- Ưu tiên ứng viên là người địa phương hoặc các tỉnh lân cận.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ giấy&bột giấy, Công nghệ môi trường, Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
- Đã có 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy công nghiệp.
- Đọc hiểu được bản vẽ P&ID, iso metric, bản vẽ bố trí thiết bị.
- Sử dụng thành thạo Microsoft office, Auto cad.
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
- Ưu tiên ứng viên sử dụng được Tiếng Anh.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
- Tinh thần làm việc chăm chỉ, cầu tiến.

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: theo thỏa thuận và tương xứng với năng lực của ứng viên.
- Hỗ trợ bữa ăn tại Nhà ăn Công ty.
- CBNV ở xa được bố trí nhà ở của CBNV tại Dự án, với phòng khép kín đầy đủ tiện nghi.
- Có xe đưa đón từ TP. Quảng Ngãi vào Nhà máy.
- Tham gia BHXH theo quy định.
- Các chế độ khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

