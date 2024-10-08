Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: 230 Trường Chinh, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi

Triển khai, giám sát và báo cáo các hoạt động Marketing – Truyền thông (Branding, Advertise, Event & Activation; POSM, Chính sách Tuyển sinh) theo kế hoạch và ngân sách được phê duyệt đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh. Chịu trách nhiệm phối hợp đưa ra phương án xử lý các hậu quả truyền thông (nếu có) đảm bảo tính nhất quán về thông điệp của IEC đến khách hàng và đối tác. Đo lường độ nhận diện thương hiệu, độ hài lòng của khách hàng định kì và báo cáo cho Ban Giám hiệu IEC, Tập đoàn. Đề xuất, xây dựng chiến lược – ngân sách marketing, kế hoạch tuyển sinh cho các trường trong hệ thống IEC được phê duyệt theo từng năm tài chính. Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Phòng: Chỉ tiêu tuyển sinh, doanh thu tuyển sinh; tỷ lệ học sinh tiếp tục theo học; Chỉ tiêu sự hài lòng khách hàng... Giao chỉ tiêu KPI, đánh giá và thúc đẩy theo từng nhân viên đảm bảo hiệu quả hoạt động của Phòng. Triển khai tuyển sinh cho tất cả các trường và báo cáo kết quả theo các kênh tuyển sinh. Xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát và báo cáo kết quả tuyển sinh từ các nguồn dữ liệu nhờ các hoạt động digital marketing. Lập quỹ ngân sách, phân bổ kinh phí, cân bằng ngân sách đảm bảo cho việc tổ chức các sự kiện được thực hiện thuận lợi. Tổ chức các sự kiện, hội thảo tuyển sinh để tư vấn, cung cấp thông tin tuyển sinh cho phụ huynh và học sinh. Tổ chức khai thác nguồn tuyển sinh thông qua xây dựng quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân liên quan. Xây dựng quy chuẩn và triển khai áp dụng bộ hồ sơ tuyển sinh gồm: Nội trú, Bán trú, Xe bus, Hồ sơ đăng ký nhập học, ... Phối hợp với Ban giám hiệu các nhãn trường trong việc thông tin liên lạc, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, phản ánh của phụ huynh liên pquan đến chất lượng dịch vụ và giáo dục. Triển khai, giám sát và thực thi các dịch vụ thông tin, thủ tục hành chính, dịch vụ tuyển sinh đối với phụ huynh hiện tại. Tổ chức, triển khai việc chăm sóc và tái ghi danh đối với các học sinh cũ. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/ Thương mại/ Marketing.... Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc Trường quốc tế. Am hiểu sâu về nghiệp vụ nghiên cứu thị trường và khách hàng; phát triển mạng lưới các kênh phân phối, Marketing và quan hệ công chúng. Am hiểu sâu về Marketing Online, thương mại điện tử, Marketing Offline và Trade. Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo. Có kỹ năng phân tích tâm lý và thuyết phục khách hàng, giao tiếp và nói trước công chúng. Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, thời gian, làm việc độc lập hoặc theo nhóm với áp lực cao. Thành thạo sử dụng máy tính cá nhân và các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, Power point, Internet – email,... và các phần mềm phục vụ cho công tác theo quy định của nhà trường.
Thu nhập hấp dẫn Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, được cung cấp thêm bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Long. Nhà trường cung cấp bữa ăn sáng và trưa cho CB-CNV. Học bổng cho con em cán bộ nhân viên Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp Nhiều phúc lợi khác của tập đoàn như quà tặng sinh nhật, du lịch - teambuilding hằng năm, ...
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 230 Trường Chinh, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

