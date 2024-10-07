Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: 307 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nhiệm vụ kế toán, báo cáo tài chính. Đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định về tài chính, thuế. Phối hợp với các phòng ban khác trong việc lập kế hoạch và quản lý chi phí.
Thực hiện các nhiệm vụ kế toán, báo cáo tài chính.
Đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định về tài chính, thuế.
Phối hợp với các phòng ban khác trong việc lập kế hoạch và quản lý chi phí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán/tài chính tại các Công ty sản xuất. Có kinh nghiệm lập BCTC. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel. Bằng cấp chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính. Tinh thần làm việc đội nhóm và trách nhiệm cao. Sẵn sàng học hỏi và đối mặt với thách thức.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán/tài chính tại các Công ty sản xuất.
Có kinh nghiệm lập BCTC.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Excel.
Bằng cấp chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính.
Tinh thần làm việc đội nhóm và trách nhiệm cao.
Sẵn sàng học hỏi và đối mặt với thách thức.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn và Công Bằng: Lương cơ bản 100% theo ngạch bậc và số ngày công làm việc, với thưởng KPI cạnh tranh, đảm bảo phản ánh đúng năng lực và kết quả công việc của bạn. Phúc Lợi Dành Riêng: Từ phụ cấp chức danh quản lý, phụ cấp đặc biệt, đến các trợ cấp hấp dẫn như tiền cơm giữa ca, đồng phục.
Thu Nhập Hấp Dẫn và Công Bằng: Lương cơ bản 100% theo ngạch bậc và số ngày công làm việc, với thưởng KPI cạnh tranh, đảm bảo phản ánh đúng năng lực và kết quả công việc của bạn.
Thu Nhập Hấp Dẫn và Công Bằng:
Phúc Lợi Dành Riêng: Từ phụ cấp chức danh quản lý, phụ cấp đặc biệt, đến các trợ cấp hấp dẫn như tiền cơm giữa ca, đồng phục.
Phúc Lợi Dành Riêng:
Chương trình đào tạo: Công ty tài trợ 100% học phí cho các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, đồng thời trả lương P1 trong thời gian đi học. Quỹ học bổng dành cho bạn năm 2024 này lên trên 600 triệu đồng.
Chương trình đào tạo: Công ty tài trợ 100% học phí cho các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, đồng thời trả lương P1 trong thời gian đi học.
Quỹ học bổng dành cho bạn năm 2024 này lên trên 600 triệu đồng.
Thưởng Đa Dạng: Thưởng cuối năm, thưởng hiệu suất xuất sắc, thưởng ý tưởng KAIZEN, thưởng hiệu suất, thưởng KPI và thưởng nóng cho những đóng góp xuất sắc. Chúng tôi luôn tìm cách để ghi nhận và khen thưởng những đóng góp của bạn. Nâng Ngạch Bậc Lương: Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng, với chính sách xét nâng bậc lương công bằng và minh bạch.
Thưởng Đa Dạng: Thưởng cuối năm, thưởng hiệu suất xuất sắc, thưởng ý tưởng KAIZEN, thưởng hiệu suất, thưởng KPI và thưởng nóng cho những đóng góp xuất sắc. Chúng tôi luôn tìm cách để ghi nhận và khen thưởng những đóng góp của bạn.
Thưởng Đa Dạng:
Nâng Ngạch Bậc Lương: Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng, với chính sách xét nâng bậc lương công bằng và minh bạch.
Nâng Ngạch Bậc Lương:
Bảo Hiểm Toàn Diện: Bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm con người, đảm bảo an toàn và bảo vệ cho bạn và gia đình. Thưởng Cuối Năm và Các Dịp Lễ: Thưởng Tết Âm lịch, Dương lịch, Lễ 30/4 & 1/5, và Quốc Khánh 2/9, cùng các khoản thưởng khác theo hiệu suất công việc. Có nhà tập thể cho ứng viên ở xa, có phụ cấp xăng xe, điện thoại cho những vị trí đặc biệt. Chăm lo ốm đau, hiếu, hỷ cho bản thân nhân viên và người thân của nhân viên.
Bảo Hiểm Toàn Diện: Bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm con người, đảm bảo an toàn và bảo vệ cho bạn và gia đình.
Bảo Hiểm Toàn Diện:
Thưởng Cuối Năm và Các Dịp Lễ: Thưởng Tết Âm lịch, Dương lịch, Lễ 30/4 & 1/5, và Quốc Khánh 2/9, cùng các khoản thưởng khác theo hiệu suất công việc.
Thưởng Cuối Năm và Các Dịp Lễ:
Có nhà tập thể cho ứng viên ở xa, có phụ cấp xăng xe, điện thoại cho những vị trí đặc biệt.
Chăm lo ốm đau, hiếu, hỷ cho bản thân nhân viên và người thân của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 307 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-quang-ngai-job204715
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apx Global Management Limited
Tuyển Product Marketing Apx Global Management Limited làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
Apx Global Management Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Quảng Ngãi Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUÀNG NGÃI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phó Phòng Hành Chính thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Ngãi Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ngãi Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Quảng Trị thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 13 - 24 triệu Toàn thời gian tại Bình Định CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ USS
13 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần ACG pacific làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty Cổ phần ACG pacific
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cp PT GD Bảo Linh làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Công ty Cp PT GD Bảo Linh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 15 Triệu Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần ACG pacific làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty Cổ phần ACG pacific
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TIẾN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG Á
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm