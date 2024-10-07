Tuyển Phó Phòng Hành Chính thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Ngãi

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Thôn Phú Long 1, xã Bình Phước, Bình Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ TP HCNS quản lý các hoạt động Phòng HCNS.

- Trực tiếp quản lý các hoạt động liên quan đến tuyển dụng, đào tạo.

- Trực tiếp thực hiện công tác tính công, bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác.

- Xây dựng định biên nhân sự và ngân sách phòng theo định hướng phát triển hàng năm từ Ban Lãnh đạo.

- Theo dõi tình hình sử dụng nhân lực, hoạch định và phát triển nguồn nhân lực. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc điều phối nhân lực.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

- Xây dựng hệ thống đánh giá, tổ chức cho CBNV tham gia đào tạo. Theo dõi, đánh giá kết quà sau đào tạo.

- Đề xuất các biện pháp nhằm tăng hiệu quả công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

- Xây dựng, triền khai văn hóa doanh nghiệp vào môi trường làm việc.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng và Lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan.

- Có từ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhân sự tại các Công ty sản xuất.

- Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Tiếng Anh.

- Khả năng thuyết trình, đàm phán tốt, giao tiếp linh hoạt.

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: theo thỏa thuận và tương xứng với năng lực của ứng viên.

- Hỗ trợ bữa ăn tại Nhà ăn Công ty.

- CBNV ở xa được bố trí nhà ở của CBNV tại Dự án, với phòng khép kín đầy đủ tiện nghi.

- Có xe đưa đón từ TP. Quảng Ngãi vào Nhà máy.

- Tham gia BHXH theo quy định.

- Các chế độ khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.