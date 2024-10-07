Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: 230 Trường Chinh, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi

1.Quản lý Hành chính

Điều phối và giám sát các hoạt động hành chính hàng ngày của trường.

Đảm bảo tất cả các quy trình, quy định của trường được thực hiện đúng đắn và hiệu quả.

Theo dõi, quản lý hồ sơ Pháp lý về cơ sở vật chất, thực hiên báo cáo định kỳ

2. Quản lý Nhân sự

Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự thuộc Bộ phận: Cơ sở vật chất, Y tế, Bán trú - Nội trú,

Công nghệ thông tin

Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, đảm bảo môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.

3. Quản lý các hạng mục công việc

Giám sát việc bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất của trường.

Giám sát công tác dịch vụ thuê ngoài như an ninh, vệ sinh của Trường

Giám sát, quản lý bếp ăn, dinh dưỡng, công tác bán trú - nội trú, mua hàng -thư viện, xe đưa rước

Đảm bảo môi trường học tập an toàn, sạch sẽ và hiện đại cho học sinh và giáo viên.

Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo an toàn, an ninh trong khuôn viên trường.

4. Phát triển chiến lược

Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển dài hạn của trường.

Đề xuất và triển khai các chính sách, dự án cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành quản lý giáo dục

- Có kinh nghiệm quản lý trong môi trường giáo dục, đặc biệt ở vị trí Phó hiệu trưởng quản trị

- Kỹ năng, quản lý nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất tốt

- Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả.

- Am hiểu về quy định, chính sách giáo dục và quản lý trường học

Mức lương cạnh tranh

Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm cao cấp toàn diện Bảo Long

Nhà trường cung cấp bữa ăn sáng và trưa cho toàn thể nhân viên

Học bổng cho con em cán bộ nhân viên, nhiều phúc lợi khác của tập đoàn như quà tặng sinh nhật, du lịch - teambuilding hằng năm,

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

