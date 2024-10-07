Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: 230 Trường Chinh, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1.Quản lý Hành chính
Điều phối và giám sát các hoạt động hành chính hàng ngày của trường.
Đảm bảo tất cả các quy trình, quy định của trường được thực hiện đúng đắn và hiệu quả.
Theo dõi, quản lý hồ sơ Pháp lý về cơ sở vật chất, thực hiên báo cáo định kỳ
2. Quản lý Nhân sự
Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự thuộc Bộ phận: Cơ sở vật chất, Y tế, Bán trú - Nội trú,
Công nghệ thông tin
Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, đảm bảo môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.
3. Quản lý các hạng mục công việc
Giám sát việc bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất của trường.
Giám sát công tác dịch vụ thuê ngoài như an ninh, vệ sinh của Trường
Giám sát, quản lý bếp ăn, dinh dưỡng, công tác bán trú - nội trú, mua hàng -thư viện, xe đưa rước
Đảm bảo môi trường học tập an toàn, sạch sẽ và hiện đại cho học sinh và giáo viên.
Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo an toàn, an ninh trong khuôn viên trường.
4. Phát triển chiến lược
Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển dài hạn của trường.
Đề xuất và triển khai các chính sách, dự án cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành quản lý giáo dục
- Có kinh nghiệm quản lý trong môi trường giáo dục, đặc biệt ở vị trí Phó hiệu trưởng quản trị
- Kỹ năng, quản lý nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất tốt
- Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả.
- Am hiểu về quy định, chính sách giáo dục và quản lý trường học

Tại CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm cao cấp toàn diện Bảo Long
Nhà trường cung cấp bữa ăn sáng và trưa cho toàn thể nhân viên
Học bổng cho con em cán bộ nhân viên, nhiều phúc lợi khác của tập đoàn như quà tặng sinh nhật, du lịch - teambuilding hằng năm,
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC TẾ QUẢNG NGÃI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 230 Trường Chinh, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

