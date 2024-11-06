Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Khảo sát, lắp đặt các thiết bị viễn thông, thiết bị nguồn.

Giám sát, lắp đặt các thiết bị của dự án.

Lên phương án bố trí thiết bị, lập bản vẽ bố trí hạ tầng, nguồn.

Bóc khối lượng vật tư lắp đặt.

Thực hiện và duy trì chế độ tổng hợp, báo cáo theo quy định của Công ty

Phối hợp tác nghiệp với các Bộ phận có liên quan trong việc triển khai hoạt động chung của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử viễn thông.

Đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh.

Nắm được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động cho việc lắp đặt thiết bị viễn thông và thiết bị nguồn.

Đọc hiểu bản vẽ về điện, bản vẽ hạ tầng xây dựng. Có thể sử dụng các phần mềm như autocad, visio, mạch điện.

Có tinh thần cầu tiến, chủ động, chịu được áp lực cao, làm việc nhóm.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập lên tới 144 - 250 triệu đồng/năm (thỏa thuận theo năng lực)

Lương cạnh tranh, xét duyệt tăng lương 1- 2 lần/năm, thưởng theo kết quả SXKD/lễ tết;

Liên tục được đào tạo chuyên môn, đào tạo tại nước ngoài;

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều thử thách, phát huy tối đa sở trường;

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm, công tác phí, nghỉ mát, team-building, khám sức khỏe hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV

