Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu đô thị nam trung yên yên hòa cầu giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Lập kế hoạch, sắp xếp và điều phối đơn hàng lắp đặt theo đúng tiến độ
Đào tạo đội ngũ kỹ thuật - lắp đặt để đáp ứng yêu cầu công việc
Trực tiếp kiểm tra, giám sát công việc của đội kỹ thuật thi công tại địa điểm của khách hàng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.
Thực hiện nghiệm thu đơn hàng với khách hàng.
Đôn đốc bộ phận kỹ thuật triển khai đúng tiến độ yêu cầu của dự án
Thực hiện các loại báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành cơ khí chế tạo, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Đọc được bản vẽ 2D, 3D (bắt buộc)
Khả năng lãnh đạo đội nhóm, quản lý công việc tốt
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giám sát thi công các dự án lớn
Chấp nhận đi công tác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 20tr/tháng + lương doanh thu công trình lắp đặt
Thử việc: 2 tháng (85% + phụ cấp )
Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm
Xét tăng lương hàng năm
Phụ cấp công tác tỉnh ngoài Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
