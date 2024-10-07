Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 354/41/6 Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Sửa chữa, lắp đặt máy tính, máy in, thiết bị văn phòng....các thiết bị báo cháy, báo khói, camera
Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng
Sửa chữa, lắp đặt máy tính, máy in, thiết bị văn phòng....các thiết bị báo cháy, báo khói, camera
Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có chuyên môn về hệ thống điện nhẹ, chấp nhận ứng viên mới ra trường, có bằng cấp về CNTT.
Lắp đặt và thi công trực tiếp các công trình cấp trên giao
Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng
Chuyên ngành: CNTT hoặc điện, điện tử
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuổi từ 18 đến 45
Thời gian bắt đầu làm việc: Ngay khi có thông báo trúng tuyển
Đã có chuyên môn về hệ thống điện nhẹ, chấp nhận ứng viên mới ra trường, có bằng cấp về CNTT.
Lắp đặt và thi công trực tiếp các công trình cấp trên giao
Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng
Chuyên ngành: CNTT hoặc điện, điện tử
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuổi từ 18 đến 45
Thời gian bắt đầu làm việc: Ngay khi có thông báo trúng tuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo vị trí và trách nhiệm từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng
Tăng lương 2 lần/năm ( 1 lần định kỳ và 1 lần không định kỳ)
Thưởng quý, thưởng năm, tháng lương 13
Nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo chế độ
Du lịch định kỳ 1 lần/năm. Không định kỳ 2 lần/năm
Được tham gia đào tạo các kỹ năng công việc hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành
Lương theo vị trí và trách nhiệm từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng
Tăng lương 2 lần/năm ( 1 lần định kỳ và 1 lần không định kỳ)
Thưởng quý, thưởng năm, tháng lương 13
Nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo chế độ
Du lịch định kỳ 1 lần/năm. Không định kỳ 2 lần/năm
Được tham gia đào tạo các kỹ năng công việc hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bắc Giang - Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

