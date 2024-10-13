Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 123 Phạm Huy Thông, P. Nại Hiên Đông, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập dữ liệu hình ảnh bằng thiết bị chuyên dụng Xử lý dữ liệu hình ảnh Xử lý tạo virtual tour (thực tế ảo - Công việc chính được đào tạo) bằng phần mềm, công cụ chuyên dụng. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực VR – AR Thực hiện các công việc theo yêu cầu khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: Thiết Kế Đồ Họa/Lập trình viên/Kỹ thuật quay phim, chụp hình. Có khiếu thẩm mỹ. Có kỹ năng lập trình html, css và javascript Có tư duy logic tốt. Làm việc nhiệt huyết, tỉ mỉ, chỉn chu. Có khả năng sử dụng các phần mềm xử lý hình ảnh, video như photoshop, premiere, figma là lợi thế(hoặc các ứng dụng thiết kế tương đương). Kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm máy tính, có khả năng tìm hiểu và sử dụng các ứng dụng mới phục vụ công việc là lợi thế. Không yêu cầu kinh nghiệm trong xử lý tạo virtual tour (sẽ được đào tạo). Ưu tiên nếu có kinh nghiệm quay phim/chụp hình.

Tại Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức mới mẻ về VR360 (thực tế ảo) Cơ hội tham gia vào các dự án lớn Được tiếp cận với công nghệ 4.0 mới như Metaverse, VR, 3D, 360, v.v. Lộ trình làm việc: Học việc (3 tháng) => Thử việc (1 tháng) => Chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.