Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà Đông Đô, 75 - 77 đường 3 tháng 2, phường Thuận Phước, Hải Châu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hạch toán các chứng từ kế toán vào phần mềm

Kiểm tra, rà soát, lưu trữ chứng từ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán phụ trách

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và các chuẩn mực kế toán

Tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng

Yêu cầu có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 1.000.000 đồng/ 2 tháng thực tập đầu tiên, tháng thứ ba trợ cấp 2.000.000 đồng/tháng

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (tròn, đỏ) + Nhận xét

Làm việc trong môi trường năng động, tích cực.

Hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.