Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà Đông Đô, 75
- 77 đường 3 tháng 2, phường Thuận Phước, Hải Châu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hạch toán các chứng từ kế toán vào phần mềm
Kiểm tra, rà soát, lưu trữ chứng từ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán phụ trách
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và các chuẩn mực kế toán
Tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Yêu cầu có laptop cá nhân.
Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và các chuẩn mực kế toán
Tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Yêu cầu có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp: 1.000.000 đồng/ 2 tháng thực tập đầu tiên, tháng thứ ba trợ cấp 2.000.000 đồng/tháng
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (tròn, đỏ) + Nhận xét
Làm việc trong môi trường năng động, tích cực.
Hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (tròn, đỏ) + Nhận xét
Làm việc trong môi trường năng động, tích cực.
Hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI