Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
- Hà Nội: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
- Được hướng dẫn thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Xuất nhập khẩu.
- Tập hợp hồ sơ thanh toán của các nhà cung cấp, đối chiếu chi tiết đơn giá theo hợp đồng đã ký và sắp xếp chứng từ theo thứ tự của bảng kê.
- Kiểm soát các hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp đảm bảo đúng quy định Pháp luật.
- Theo dõi và nhập dữ liệu vào file theo dõi chung hàng ngày.
- Photo, trình ký, lưu trữ các bộ hồ sơ thanh toán.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể thực tập tối thiểu: 4 ngày/tuần và gắn bó 6 tháng thực tập
Có kỹ năng giao tiếp và tư duy logic tốt
Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo, hướng dẫn công việc tận tình
- Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp
- Được cấp mộc, giấy chứng nhận thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
