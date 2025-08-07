Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

- Được hướng dẫn thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Xuất nhập khẩu.

- Tập hợp hồ sơ thanh toán của các nhà cung cấp, đối chiếu chi tiết đơn giá theo hợp đồng đã ký và sắp xếp chứng từ theo thứ tự của bảng kê.

- Kiểm soát các hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp đảm bảo đúng quy định Pháp luật.

- Theo dõi và nhập dữ liệu vào file theo dõi chung hàng ngày.

- Photo, trình ký, lưu trữ các bộ hồ sơ thanh toán.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên Đại học năm 3, 4; chuyên ngành: quản trị kinh doanh, tài chính – kế toán, logistics... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có thể thực tập tối thiểu: 4 ngày/tuần và gắn bó 6 tháng thực tập

Có kỹ năng giao tiếp và tư duy logic tốt

Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: 3.000.000/tháng

- Được đào tạo, hướng dẫn công việc tận tình

- Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp

- Được cấp mộc, giấy chứng nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

