Tuyển Lập trình Front-End SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình Front-End SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

SAPP Academy
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
SAPP Academy

Lập trình Front-End

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình Front-End Tại SAPP Academy

Mức lương
13 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 54 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

SAPP Academy hiện đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Front-end Developer (ReactJS, NextJS) làm việc tại Hà Nội, sử dụng thành thạo HTML5, CSS3, React JS để phát triển giao diện người dùng hiệu quả trên dịch vụ của SAPP. Trách nhiệm sẽ bao gồm:
SAPP Academy
Front-end Developer (ReactJS, NextJS)
Trách nhiệm sẽ bao gồm:
• Dịch các wireframe thiết kế UI/UX thành mã thực tế để tạo ra các thành phần trực quan của ứng dụng.
• Làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển web của chúng tôi để giúp họ hiệu quả hơn.
• Chuyển đổi thiết kế sản phẩm thành Giao diện người dùng web hoạt động, có khả năng hoạt động trơn tru trên nhiều độ phân giải màn hình (phản hồi), trình duyệt và thiết bị;
• Mang hoạt ảnh của Design vào Giao diện người dùng web đang hoạt động để nâng cao trải nghiệm tổng thể của người dùng và làm cho sản phẩm của chúng tôi nổi bật so với phần còn lại;
• Xử lý thông tin đầu vào/tương tác từ người dùng, cộng tác với nhóm phụ trợ để đưa ra sản phẩm hoạt động, đảm bảo quản lý trạng thái thông minh để đảm bảo sản phẩm vẫn dễ quản lý, bảo trì và phát triển;
• Đề xuất các giải pháp và khắc phục các sự cố gặp phải trong quá trình triển khai và vận hành.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về Chuyên môn:
• Từ 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí Frontend Developer
6 tháng kinh nghiệm
Frontend Developer
• Hiểu biết cơ bản về lập trình phía máy khách và các nền tảng JavaScript bao gồm Reactjs, NextJs
JavaScript bao gồm Reactjs, NextJs

Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SAPP Academy

SAPP Academy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng - Phường Thanh Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-front-end-thu-nhap-13tr-25tr-thang-tai-ha-noi-job293699
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Lập trình Front-End CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 12/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Tuyển Lập trình Front-End TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Hạn nộp: 15/05/2025
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
Tuyển Lập trình Front-End CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 23 Triệu
CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
Hạn nộp: 24/05/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình Front-End Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình Front-End Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/05/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LR-TEK
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
LR-TEK
Hạn nộp: 10/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LR-TEK
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
LR-TEK
Hạn nộp: 10/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Lập trình Front-End ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 04/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Misumi Vietnam Co., Ltd
Tuyển Lập trình Front-End Misumi Vietnam Co., Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 700 - 12 USD
Misumi Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 19/04/2025
Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fountain Head Co Ltd.,
Tuyển Lập trình Front-End Fountain Head Co Ltd., làm việc tại Quốc tế thu nhập 2,000 - 3,000 USD
Fountain Head Co Ltd.,
Hạn nộp: 28/02/2025
Đã hết hạn 2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Lập trình Front-End CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 12/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Tuyển Lập trình Front-End TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Hạn nộp: 15/05/2025
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
Tuyển Lập trình Front-End CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 23 Triệu
CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
Hạn nộp: 24/05/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình Front-End Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình Front-End Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/05/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LR-TEK
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
LR-TEK
Hạn nộp: 10/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LR-TEK
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
LR-TEK
Hạn nộp: 10/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Lập trình Front-End ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 04/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Misumi Vietnam Co., Ltd
Tuyển Lập trình Front-End Misumi Vietnam Co., Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 700 - 12 USD
Misumi Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 19/04/2025
Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fountain Head Co Ltd.,
Tuyển Lập trình Front-End Fountain Head Co Ltd., làm việc tại Quốc tế thu nhập 2,000 - 3,000 USD
Fountain Head Co Ltd.,
Hạn nộp: 28/02/2025
Đã hết hạn 2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình Front-End Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 11 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet
3 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu SAPP Academy
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End LOTTE Finance Vietnam Co. LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LOTTE Finance Vietnam Co. LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm