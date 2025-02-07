Tuyển Lập trình Front-End SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình Front-End Tại SAPP Academy
- Hà Nội: Số 54 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương 13 - 25 Triệu
SAPP Academy hiện đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Front-end Developer (ReactJS, NextJS) làm việc tại Hà Nội, sử dụng thành thạo HTML5, CSS3, React JS để phát triển giao diện người dùng hiệu quả trên dịch vụ của SAPP. Trách nhiệm sẽ bao gồm:
• Dịch các wireframe thiết kế UI/UX thành mã thực tế để tạo ra các thành phần trực quan của ứng dụng.
• Làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển web của chúng tôi để giúp họ hiệu quả hơn.
• Chuyển đổi thiết kế sản phẩm thành Giao diện người dùng web hoạt động, có khả năng hoạt động trơn tru trên nhiều độ phân giải màn hình (phản hồi), trình duyệt và thiết bị;
• Mang hoạt ảnh của Design vào Giao diện người dùng web đang hoạt động để nâng cao trải nghiệm tổng thể của người dùng và làm cho sản phẩm của chúng tôi nổi bật so với phần còn lại;
• Xử lý thông tin đầu vào/tương tác từ người dùng, cộng tác với nhóm phụ trợ để đưa ra sản phẩm hoạt động, đảm bảo quản lý trạng thái thông minh để đảm bảo sản phẩm vẫn dễ quản lý, bảo trì và phát triển;
• Đề xuất các giải pháp và khắc phục các sự cố gặp phải trong quá trình triển khai và vận hành.
Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Từ 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí Frontend Developer
• Hiểu biết cơ bản về lập trình phía máy khách và các nền tảng JavaScript bao gồm Reactjs, NextJs
Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
