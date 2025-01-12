Tuyển Lập trình Front-End Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet

Lập trình Front-End

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình Front-End Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet

Mức lương
3 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa HUD3, 121

- 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương 3 - 11 Triệu

Lập trình các chức năng được giao theo tài liệu giải pháp chi tiết.
Tham gia phát triển các dự án về web, xây dựng các chức năng frontend của website, web application.
Tham gia các khóa đào tạo về ngành CNTT phục vụ công việc trong khung năng lực kiến thức CNTT.
Tham gia các dự án của Công ty để training on job.
Tham gia các dự án và phát triển các sản phẩm CNTT của công ty.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng làm việc nhóm.
Tham gia các khóa đào tạo về các ngôn ngữ lập trình như angular, javascript, java, spring boot, CI/CD, AI, IoT (tùy theo năng lực)... và quy trình phát triển phần mềm.
Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán tin... hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
Kiến thức tốt về Javascript, Angular và các thư viện liên quan.
Kiến thức tốt về HTML/CSS, AJAX và các thư viện / framework liên quan.
Có tư duy logic - thuật toán tốt, yêu thích công việc lập trình.
Có thái độ cầu tiến, khả năng học hỏi, chủ động, trách nhiệm trong công việc.
Tinh thần làm việc theo đội nhóm tốt.
Có máy tính cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo phát triển bản thân, nâng cao các kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp.
Được đào tạo miễn phí về kiến thức ngành CNTT phục vụ công việc.
Được đào tạo miễn phí về kiến thức lập trình phần mềm.
Được tham gia các dự án thực tế của Công ty để training on job.
Được tuyển dụng vào làm việc nếu đáp ứng nhu cầu công việc.
Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc.
Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa HUD3, 121-123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông

