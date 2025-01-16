Tuyển Lập trình Front-End FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lanmark 72, Keangnam Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc cụ thể, có mục tiêu và thời hạn rõ ràng trong dự án;

Tập huấn để tìm hiểu, thực hành công nghệ, kỹ năng mới;

Trao đổi với anh chị có kinh nghiệm đi trước để nhận các lời khuyên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành CNTT;

Sử dụng JavaScript, HTML, và CSS cơ bản;

Có hiểu biết về với React.js và Redux;

Có hiểu biết về RESTful APIs và WebSocket để giao tiếp theo thời gian thực;

Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác tốt, với cách tiếp cận chủ động;

Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh.

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được sắp xếp thời gian linh hoạt, ưu tiên lịch học ở trường;

Được tham gia các hoạt động đào tạo và văn thể cùng với toàn công ty;

Có cơ hội trở thành cộng tác viên part-time lâu dài và nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin