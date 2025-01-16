Tuyển Lập trình Front-End FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình Front-End Tại FPT IS Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lanmark 72, Keangnam Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công việc cụ thể, có mục tiêu và thời hạn rõ ràng trong dự án;
Tập huấn để tìm hiểu, thực hành công nghệ, kỹ năng mới;
Trao đổi với anh chị có kinh nghiệm đi trước để nhận các lời khuyên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các chuyên ngành CNTT;
Sử dụng JavaScript, HTML, và CSS cơ bản;
Có hiểu biết về với React.js và Redux;
Có hiểu biết về RESTful APIs và WebSocket để giao tiếp theo thời gian thực;
Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác tốt, với cách tiếp cận chủ động;
Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh.
Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được sắp xếp thời gian linh hoạt, ưu tiên lịch học ở trường;
Được tham gia các hoạt động đào tạo và văn thể cùng với toàn công ty;
Có cơ hội trở thành cộng tác viên part-time lâu dài và nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
