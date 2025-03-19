Tuyển Lập trình Front-End Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình Front-End Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 33F Keangnam Landmark 72, E6 Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương Thỏa thuận
Assist in UI/UX development for the web.
Handle basic frontend tasks.
Bridge communication between Korean and Vietnamese developers.
Oversee and support tasks and projects.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Age range: 23 - 30
- Gender : No preference
- Qualifications : University Degree
- Minimum of 1 - 2 years experience of work using Korean, with an interest in the IT industry
Other requirements :
- Language: Proficiency in Korean (TOPIK 5 and above)
Employee benefits :
. Work from Monday to Friday
- Gender : No preference
- Qualifications : University Degree
- Minimum of 1 - 2 years experience of work using Korean, with an interest in the IT industry
Other requirements :
- Language: Proficiency in Korean (TOPIK 5 and above)
Employee benefits :
. Work from Monday to Friday
Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI