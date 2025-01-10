Tuyển Lập trình Front-End Công Ty Cổ Phần LOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình Front-End Tại Công Ty Cổ Phần LOT
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Mô tả công việc
• Tham gia vào các dự án của công ty và khách hàng.
• Tham gia phân tích, thiết kế phần mềm.
• Phối hợp để lên kế hoạch phát triển sản phẩm và xây dựng team
• Làm việc tại văn phòng Công ty tại TP.Thủ Đức.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với PHP trong các dự án web application. Ưu tiên ứng viên yêu thích và có niềm đam mê với lập trình và JavaScript /Jquery.
• Thành thạo PostgreSQL/MySQL, Git
• Code tốt với HTML, CSS, JavaScript /Jquery, Bootstrap, JSON, XML.
• Có kỹ năng giao tiếp tốt với Team và khách hàng.
• Có kỹ năng làm việc nhóm tốt
• Có khả năng đọc, hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ phía khách hàng
• Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề tốt
• Có khả năng research tốt
Ưu Tiên
Tại Công Ty Cổ Phần LOT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LOT
