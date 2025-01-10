Tuyển Lập trình Front-End Công Ty Cổ Phần LOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Lập trình Front-End Công Ty Cổ Phần LOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần LOT
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Công Ty Cổ Phần LOT

Lập trình Front-End

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình Front-End Tại Công Ty Cổ Phần LOT

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Mô tả công việc
• Tham gia vào các dự án của công ty và khách hàng.
• Tham gia phân tích, thiết kế phần mềm.
• Phối hợp để lên kế hoạch phát triển sản phẩm và xây dựng team
• Làm việc tại văn phòng Công ty tại TP.Thủ Đức.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với PHP trong các dự án web application. Ưu tiên ứng viên yêu thích và có niềm đam mê với lập trình và JavaScript /Jquery.
• Thành thạo PostgreSQL/MySQL, Git
• Code tốt với HTML, CSS, JavaScript /Jquery, Bootstrap, JSON, XML.
• Có kỹ năng giao tiếp tốt với Team và khách hàng.
• Có kỹ năng làm việc nhóm tốt
• Có khả năng đọc, hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ phía khách hàng
• Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề tốt
• Có khả năng research tốt
Ưu Tiên

Tại Công Ty Cổ Phần LOT Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LOT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần LOT

Công Ty Cổ Phần LOT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 56 Quang trung, Phường tăng nhơn phú B, Thành Phố Thủ Đức (Quận 9 cũ), TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-front-end-thu-nhap-15tr-35tr-thang-tai-ho-chi-minh-job302428
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Lập trình Front-End CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Tuyển Lập trình Front-End TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
Tuyển Lập trình Front-End CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 23 Triệu
CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình Front-End Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình Front-End Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LR-TEK
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
LR-TEK
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LR-TEK
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
LR-TEK
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Lập trình Front-End ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Misumi Vietnam Co., Ltd
Tuyển Lập trình Front-End Misumi Vietnam Co., Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 700 - 12 USD
Misumi Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 19/04/2025
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fountain Head Co Ltd.,
Tuyển Lập trình Front-End Fountain Head Co Ltd., làm việc tại Quốc tế thu nhập 2,000 - 3,000 USD
Fountain Head Co Ltd.,
Hạn nộp: 28/02/2025
Quốc tế Đã hết hạn 2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CJ CGV Vietnam
Tuyển Lập trình Front-End CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CJ CGV Vietnam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Tuyển Lập trình Front-End TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
Tuyển Lập trình Front-End CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 23 Triệu
CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình Front-End Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình Front-End Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LR-TEK
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
LR-TEK
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LR-TEK
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
LR-TEK
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Lập trình Front-End ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Misumi Vietnam Co., Ltd
Tuyển Lập trình Front-End Misumi Vietnam Co., Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 700 - 12 USD
Misumi Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 19/04/2025
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fountain Head Co Ltd.,
Tuyển Lập trình Front-End Fountain Head Co Ltd., làm việc tại Quốc tế thu nhập 2,000 - 3,000 USD
Fountain Head Co Ltd.,
Hạn nộp: 28/02/2025
Quốc tế Đã hết hạn 2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình Front-End Công ty TNHH Droid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH Droid Việt Nam
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình Front-End Công ty TNHH Alubend VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1400 - 1600 Triệu Công ty TNHH Alubend VietNam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End Skylab Innogram Vietnam LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Skylab Innogram Vietnam LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End Công Ty Cổ Phần LOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần LOT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End V-PROBES HOLDINGS Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận V-PROBES HOLDINGS Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End GKIM Digital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 3,000 USD GKIM Digital
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End Công Ty TNHH Flex Consultancy (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD Công Ty TNHH Flex Consultancy (Vietnam)
400 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End CÔNG TY TNHH PANDAW VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PANDAW VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End Công Ty TNHH Âm Nhạc Swee Lee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Âm Nhạc Swee Lee
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End Misumi Vietnam Co., Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 700 - 12 USD Misumi Vietnam Co., Ltd
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LR-TEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LR-TEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH PATI GROUP AGENCY
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình Front-End CJ CGV Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CJ CGV Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm