Tuyển Lập trình Front-End Công Ty Cổ Phần LOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Lập trình Front-End Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Mô tả công việc

• Tham gia vào các dự án của công ty và khách hàng.

• Tham gia phân tích, thiết kế phần mềm.

• Phối hợp để lên kế hoạch phát triển sản phẩm và xây dựng team

• Làm việc tại văn phòng Công ty tại TP.Thủ Đức.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với PHP trong các dự án web application. Ưu tiên ứng viên yêu thích và có niềm đam mê với lập trình và JavaScript /Jquery.

• Thành thạo PostgreSQL/MySQL, Git

• Code tốt với HTML, CSS, JavaScript /Jquery, Bootstrap, JSON, XML.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt với Team và khách hàng.

• Có kỹ năng làm việc nhóm tốt

• Có khả năng đọc, hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ phía khách hàng

• Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề tốt

• Có khả năng research tốt

Ưu Tiên

Tại Công Ty Cổ Phần LOT Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LOT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin