Tuyển Lập trình viên iOS Apero Technologies Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 40 Triệu

Apero Technologies Group
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Apero Technologies Group

Lập trình viên iOS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên iOS Tại Apero Technologies Group

Mức lương
23 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 23 - 40 Triệu

- Phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS dựa trên đặt hàng của Product Owner
- Tham gia phân tích, thiết kế kiến trúc, luồng nghiệp vụ của ứng dụng di động dựa trên đặt hàng của Product Owner
- Tham gia nghiên cứu, phát triển các concept, module POC, chứng minh tính khả thi cho bài toán công nghệ cụ thể
- Tham gia review, phân tích, đánh giá, nâng cấp và tối ưu mã nguồn do các member junior/fresher tạo ra.
- Phối hợp với các team liên quan vận hành dự án theo quy trình.
- Tìm tòi, phát kiến ý tưởng, giải pháp cải thiện, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu suất công việc
- Được phép tự do nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất ý tưởng đóng góp vào dự án
- Hướng dẫn, đào tạo member junior/fresher level

Với Mức Lương 23 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về CNTT là một lợi thế
- Có kinh nghiệm lập trình iOS 2 năm trở lên với Swift
- Am hiểu stack công nghệ iOS cơ bản (UIKit, Resource, Network Handling, Memory Management, Multi Thread, Dependency Injection)
- Hiểu biết kiến trúc phần mềm (nắm được 1 trong các kiến trúc MVVM)
- Hiểu biết iOS Design Principles và Application Interface Guidelines là một lợi thế.
- Có khả năng dựng base project là một lợi thế
- Có hiểu biết về GA, Firebase là một lợi thế
- Có khả năng tự nghiên cứu và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
- Đam mê, chủ động công việc, có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
- Có kinh nghiệm lead và training member là lợi thế lớn

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn từ 23.000.000 - 40.000.000VNĐ.
- Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.
- Thưởng 4-6 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu.
- Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C.
- Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,...
- Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Apero Technologies Group

Apero Technologies Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính tại Hà Nội: Toà nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh: Tòa Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

