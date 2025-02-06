Tuyển Lập trình viên iOS Apero Technologies Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 40 Triệu

Mức lương 23 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 23 - 40 Triệu

- Phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS dựa trên đặt hàng của Product Owner

- Tham gia phân tích, thiết kế kiến trúc, luồng nghiệp vụ của ứng dụng di động dựa trên đặt hàng của Product Owner

- Tham gia nghiên cứu, phát triển các concept, module POC, chứng minh tính khả thi cho bài toán công nghệ cụ thể

- Tham gia review, phân tích, đánh giá, nâng cấp và tối ưu mã nguồn do các member junior/fresher tạo ra.

- Phối hợp với các team liên quan vận hành dự án theo quy trình.

- Tìm tòi, phát kiến ý tưởng, giải pháp cải thiện, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu suất công việc

- Được phép tự do nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất ý tưởng đóng góp vào dự án

- Hướng dẫn, đào tạo member junior/fresher level

Với Mức Lương 23 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về CNTT là một lợi thế

- Có kinh nghiệm lập trình iOS 2 năm trở lên với Swift

- Am hiểu stack công nghệ iOS cơ bản (UIKit, Resource, Network Handling, Memory Management, Multi Thread, Dependency Injection)

- Hiểu biết kiến trúc phần mềm (nắm được 1 trong các kiến trúc MVVM)

- Hiểu biết iOS Design Principles và Application Interface Guidelines là một lợi thế.

- Có khả năng dựng base project là một lợi thế

- Có hiểu biết về GA, Firebase là một lợi thế

- Có khả năng tự nghiên cứu và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

- Đam mê, chủ động công việc, có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

- Có kinh nghiệm lead và training member là lợi thế lớn

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn từ 23.000.000 - 40.000.000VNĐ.

- Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.

- Thưởng 4-6 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu.

- Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C.

- Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,...

- Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

