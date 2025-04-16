Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bến Tre:

- Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Kế hoạch và Phân tích. Quá trình sử dụng máy tính của tổ chức.
Kế hoạch dịch vụ. Hiệu suất trong nhóm nguyên cứu.
Cung cấp lời khuyên và thông tin liên quan đến việc sử dụng máy tính. Để người dùng trong tổ chức.
Chuẩn bị tổng thể các máy tính và phần mềm tiêu chuẩn cho các tổ chức thực hiện theo các quy định liên quan đến các bộ phận
Kiểm tra việc mua một máy tính. Hoặc thiết bị liên quan.
Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi công việc theo sự phân công của giám sát.
Tạo một hệ thống quy trình quản lý thông tin giữa các cơ quan.
Thiết lập các hướng dẫn và phân phối cấp dưới.
Tìm hiểu thêm về công nghệ mới
Theo dõi, đánh giá và báo cáo
Giám sát các hoạt động hoặc công việc của đội ngũ để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của các dịch vụ kỹ thuật.
Theo dõi và báo cáo thông tin liên quan đến bộ phận, giấy phép phần mềm Ảnh hưởng đến tổ chức.
Báo cáo kết quả.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công
Thực hiện giám sát, vận hành và quản lý hệ thống an ninh
Thực hiện theo các hướng dẫn an ninh thông tin cho nhân viên CPF

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH nhóm ngành CNTT
Am hiểu: CNNA, MCSA
Lắng nghe các báo cáo phản hồi.
Chắc chắn hệ thống được điều hành và đảm nhiệm đúng chức năng. Theo tiêu chuẩn cho các hệ thống thông tin.
Tư vấn hệ thống điều hành theo chuẩn của hệ thống thông tin
Quản lý và giải quyết vấn đề và ngăn chặn các tác nhân có hại tới máy tính người dùng.
Tư vấn trong việc phát triển các tiêu chuẩn cho các hoạt động của hệ thống

Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt.
Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );
Chính sách tăng lương cơ bản hàng năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;
Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2, Đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm