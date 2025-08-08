Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TENFLYER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 KBT Ngân Long, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Biên dịch tài liệu: Dịch các loại tài liệu, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại. Đảm bảo bản dịch chính xác, đúng ngữ pháp và phù hợp với văn phong chuyên ngành (hợp đồng, báo cáo, email, tài liệu kỹ thuật, v.v.).

Phiên dịch: Phiên dịch song song hoặc nối tiếp trong các cuộc họp, đàm phán, gặp gỡ với đối tác, khách hàng và cấp trên người Trung Quốc.

Hỗ trợ cấp trên trong việc giao tiếp, trao đổi thông tin với đối tác và khách hàng Trung Quốc.

Soạn thảo, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc.

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp và các chuyến công tác cho cấp trên.

Thực hiện các công việc hành chính và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Báo cáo công việc định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung, Ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan.

Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung thành thạo, giao tiếp trôi chảy với người bản xứ. Ưu tiên có chứng chỉ HSK 5 trở lên.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế.

Kỹ năng biên phiên dịch tốt, có khả năng diễn đạt lưu loát và rõ ràng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TENFLYER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 13.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ từ quản lý

Cơ hội phát triển kỹ năng đa ngành: phiên dịch – hành chính – nhân sự

Quyền lợi khác:

Được đào tạo miễn phí các khóa phát triển đội ngũ từ cơ bản đến nâng cao.

Tham gia vào các kế hoạch phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TENFLYER

