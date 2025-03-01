Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH May Mặc Alliance One làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH May Mặc Alliance One làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH May Mặc Alliance One
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Công Ty TNHH May Mặc Alliance One

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH May Mặc Alliance One

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bến Tre:

- ,Huyện Châu Thành, Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý thay đổi: Đánh giá tác động của các thay đổi được đề xuất đối với quy trình kinh doanh và hướng dẫn các bên liên quan thông qua các quy trình quản lý thay đổi
- Phân tích quy trình: Phân tích các quy trình kinh doanh hiện tại để xác định các lỗ hổng, sự thiếu hiệu quả, và cơ hội để tối ưu hóa
- Thu thập yêu cầu: Phối hợp với các bên liên quan trong kinh doanh để thu thập và lập tài liệu rõ ràng và yêu cầu kinh doanh toàn diện
- Xác thực yêu cầu: Làm việc với các bên liên quan để đảm bảo rằng các yêu cầu chính xác phản ánh các nhu cầu và ưu tiên của doanh nghiệp
- Truyền thông: Đóng vai trò là đầu mối liên lạc giữa bộ phận kinh doanh và kỹ thuật, đảm bảo rằng các yêu cầu được hiểu và thực hiện đúng
- Kiểm tra mức độ chấp nhận của người dùng (UAT): Phối hợp với người dùng cuối để xác định các tiêu chí và kịch bản UAT và xác nhận rằng các giải pháp đã phát triển đáp ứng các yêu cầu
- Tài liệu: Tạo tài liệu yêu cầu chi tiết, trường hợp sử dụng, sơ đồ quy trình, và câu chuyện của người dùng cho các dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin
- Có kinh nghiệm khoảng 01 năm
- Có khả năng giao tiếp tiếng anh
- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại Công Ty TNHH May Mặc Alliance One Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đánh giá tăng lương hàng năm
- Thưởng lương tháng 13 & phép năm
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc
- Được tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp ,năng động
- Công ty có phát quà vào những ngảy lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May Mặc Alliance One

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH May Mặc Alliance One

Công Ty TNHH May Mặc Alliance One

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B1, B2, B5, B12 KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

