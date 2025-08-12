Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENOLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENOLIFE
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENOLIFE

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VA03A6 – Hoàng Thành Villas, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế
- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ thiết bị về các khách hàng đã mua sản phẩm của Công ty.
- Tư vấn cho khách hàng về thông số kỹ thuật, tính năng của sản phẩm.
- Tiếp nhận mọi phản hồi, giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng liên quan đến kỹ thuật sản phẩm.
- Lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho sản phẩm.
- Theo dõi, xử lý kịp thời các sự cố trên máy.
- Hỗ trợ phòng ban khác trong phạm vi kỹ thuật.
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử Y sinh/ Kỹ thuật Y sinh
- Tiếng anh giao tiếp và chuyên ngành tốt là một lợi thế.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.
- Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm, tỉ mỉ, chi tiết trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENOLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 13.000.000 - 15.000.000 vnd/tháng.
- Được tham gia đào tạo kỹ thuật về sản phẩm trong và ngoài nước
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (các ngày nghỉ lễ, BHXH, phép năm…)
- Được hưởng các chính sách thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, nghỉ mát, thăm hỏi, hiếu hỉ, thai sản…
- Xét tăng lương mỗi năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENOLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VA03A-6 Hoàng Thành Villas, Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông

