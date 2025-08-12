Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENOLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VA03A6 – Hoàng Thành Villas, KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ thiết bị về các khách hàng đã mua sản phẩm của Công ty.

- Tư vấn cho khách hàng về thông số kỹ thuật, tính năng của sản phẩm.

- Tiếp nhận mọi phản hồi, giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng liên quan đến kỹ thuật sản phẩm.

- Lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho sản phẩm.

- Theo dõi, xử lý kịp thời các sự cố trên máy.

- Hỗ trợ phòng ban khác trong phạm vi kỹ thuật.

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử Y sinh/ Kỹ thuật Y sinh

- Tiếng anh giao tiếp và chuyên ngành tốt là một lợi thế.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.

- Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm, tỉ mỉ, chi tiết trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENOLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 13.000.000 - 15.000.000 vnd/tháng.

- Được tham gia đào tạo kỹ thuật về sản phẩm trong và ngoài nước

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (các ngày nghỉ lễ, BHXH, phép năm…)

- Được hưởng các chính sách thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, nghỉ mát, thăm hỏi, hiếu hỉ, thai sản…

- Xét tăng lương mỗi năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENOLIFE

