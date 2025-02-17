Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Bệnh Viện Đức Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 500 Ngô Gia Tự, P9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

• Quản lý và phát triển các phần mềm khám chữa bệnh HIS, PACS, LIS, HRM…

• Làm việc với các khoa phòng để phân tích nhu cầu người dùng, đáp ứng yêu cầu về phần mềm phù hợp với quy trình làm việc và quy trình khám chữa bệnh.

• Cập nhật phiên bản phầm mềm HIS khi có thông tư mới liên quan đến thanh quyết toán BHYT.

• Đào tạo nhân viên y tế trong bệnh viện hiểu và sử dụng thành thạo phần mềm HIS.

• Tham gia về dự án triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và chuyển đổi số của bệnh viện.

• Nghiên cứu, đề xuất áp dụng công nghệ mới vào hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện.

• Xây dựng các ứng dụng phần mềm và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

• Thực hiện các công tác phục vụ quản lý chất lượng bệnh viện.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin (phần mềm)

• Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống HIS, PACS, LIS

• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm viêc tại bệnh viện

• Có kỹ năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian hiệu quả;

• Giao tiếp tốt, quản lý công việc hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Đức Khang Thì Được Hưởng Những Gì

•Mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Lương sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn. ( 14 - 16 triệu)

•Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, và các chế độ theo quy định của Luật Lao Động.

•Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

•Thưởng sinh nhật.

•Thưởng cuối năm phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc.

•Được tham gia các hoạt động team building, hoạt động tình nguyện, tiệc gala.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Đức Khang

