Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam

Lập trình viên

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 29, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và định hướng kỹ thuật cho nhóm phát triển Odoo, bao gồm:
Can thiệp sâu vào mã nguồn, phát triển module mới, tích hợp các sản phẩm, công nghệ của công ty, xây dựng nền tảng ERP dành riêng cho công ty
Thiết kế, triển khai và bảo trì các giải pháp Odoo ERP theo yêu cầu doanh nghiệp khách hàng.
Tích hợp hệ thống: Phối hợp với các bộ phận liên quan để tích hợp Odoo với các hệ thống khác như CRM, eCommerce, POS……
Cài đặt, cấu hình và bảo trì Odoo Environment: Đảm bảo môi trường Odoo được cài đặt, cấu hình và duy trì hoạt động tốt
Tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống: Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất và tính ổn định của hệ thống Odoo
Tư vấn giải pháp ERP: Đưa ra các giải pháp kỹ thuật tối ưu hóa quy trình kinh doanh và đạt được mục tiêu của khách hàng thông qua hệ thống Odoo.
Quản lý dự án: Điều phối tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, ngân sách và chất lượng. Theo dõi và báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp.
Code Review & Quality Assurance: Đảm bảo chất lượng mã nguồn, tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình, bảo mật và thực hiện kiểm thử chủ động để khắc phục sự cố.
Nghiên cứu và cập nhật công nghệ: Chủ động cập nhật phiên bản Odoo mới nhất và các công nghệ liên quan, áp dụng để tối ưu hóa hệ thống.
Quản lý và phát triển nhóm lập trình viên: Xây dựng, phát triển nhóm và quản lý hiệu quả công việc của đội ngũ phát triển
Tuân thủ quy trình phát triển phần mềm: Áp dụng các phương pháp phát triển như Agile, Scrum, đảm bảo tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn phát triển phần mềm

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm trở lên kinh nghiệm phát triển trong hệ sinh thái Odoo
Có kinh nghiệm quản lý từ 5-7 Developer
Có tính tuân thủ và cam kết cao, tư duy phát triển tích cực và khả năng làm việc nhóm
Có khả năng quản lý, đào tạo và phát triển team
Có kinh nghiệm với AJAX, XML, CSS/HTML/Jquery
Thành thạo lập trình python với Odoo
Có kinh nghiệm customize themes và thiết kế UI, plugin
Có kiến thức Linux/ Ubuntu, Git, Docker, MS SQL, PostgreSQL

Tại Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng:
Thưởng tháng 13.
Thưởng dựa trên kết quả kinh doanh của công ty.
Bảo hiểm: Đóng bảo hiểm đầy đủ theo mức lương.
Du lịch: Công ty tổ chức một chuyến du lịch mỗi năm.
Phúc lợi:
Quầy pantry miễn phí.
Các sự kiện nội bộ: team building, sinh nhật hàng tháng, ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Quốc tế Nam giới,...
Quà tặng nhân dịp Trung Thu, sinh nhật,...
Cơ hội nghề nghiệp:
Cơ hội đi onsite tại Nhật Bản (ngắn hạn hoặc dài hạn).
Cơ hội chia sẻ ý tưởng, lắng nghe và phát triển nghề nghiệp theo mong muốn cá nhân.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thời gian làm việc:
Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h30 đến 17h30 (có thể linh hoạt thời gian vào 30 phút).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam

Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 29, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

