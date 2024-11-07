Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 113 Đường 30/4, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Công tác Lễ tân
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h30
sáng T7: 8h00-12h00

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Ngoại hình trên 1m60, ngoại hình sáng .
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan Quản trị, Quản trị nhân sự, kinh tế...
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel,...), lưu trữ và soạn thảo văn bản tốt.
- Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.
- Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt.
- Khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm
- Thưởng cuối năm (thưởng từ 1-3 tháng lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Tập đoàn.
- Thưởng tất cả các ngày Lễ trong năm (8/3, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 01/05, 2/9....)
- Du lịch trong nước 2 lần/ năm (nghỉ 4 ngày).
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 113 Đường 30/04, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

