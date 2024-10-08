Tuyển Logistics thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Lạng Sơn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
- Lạng Sơn: Cửa Khẩu Đồng Đăng, Cao Lộc
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ thông quan hàng hóa trên cửa khẩu đường bộ, Dịch vụ vận tải xuyên biên giới, Chi phí, thuế liên quan dịch vụ XNK hàng hoá
Kiểm tra và đảm bảo các chứng từ liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu đầy đủ, đúng pháp luật.
Phân loại hàng hoá theo từng mã thuế suất, nắm rõ chính sách mặt hàng giúp cho quá trình thông quan được hợp pháp, đúng thủ tục.
Nghiệp vụ thông quan hàng hoá trên cửa khẩu đường bộ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.
Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến ngành Kinh tế, Logistic, Kế toán, tài chính,...
Kinh nghiệm: Có ít nhất từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực cùng ngành
Kỹ năng/ Khả năng:
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kiên nhẫn, chủ động trong công việc
Có kiến thức về các nghiệp vụ thông quan hàng hóa trên cửa khẩu đường bộ
Kỹ năng làm việc nhóm, ,kỹ năng làm việc độc lập
Học hỏi và luôn cập nhật kiến thức
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, Tiếng Trung là một lợi thế
Tư duy logic tốt
Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, Trung thực, Cẩn thận, Cầu tiến.
Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:
1/ Chế độ về lương thưởng, thu nhập
- Thu nhập mức lương 15M -20M
- Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)
2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe
- Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
- Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ
- Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày
3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú:
-Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng
-Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
