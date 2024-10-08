Tuyển Logistics thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Lạng Sơn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn: Cửa Khẩu Đồng Đăng, Cao Lộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thông quan hàng hóa trên cửa khẩu đường bộ, Dịch vụ vận tải xuyên biên giới, Chi phí, thuế liên quan dịch vụ XNK hàng hoá Kiểm tra và đảm bảo các chứng từ liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu đầy đủ, đúng pháp luật. Phân loại hàng hoá theo từng mã thuế suất, nắm rõ chính sách mặt hàng giúp cho quá trình thông quan được hợp pháp, đúng thủ tục. Nghiệp vụ thông quan hàng hoá trên cửa khẩu đường bộ
Thực hiện các nghiệp vụ thông quan hàng hóa trên cửa khẩu đường bộ, Dịch vụ vận tải xuyên biên giới, Chi phí, thuế liên quan dịch vụ XNK hàng hoá
Kiểm tra và đảm bảo các chứng từ liên quan hàng hóa xuất nhập khẩu đầy đủ, đúng pháp luật.
Phân loại hàng hoá theo từng mã thuế suất, nắm rõ chính sách mặt hàng giúp cho quá trình thông quan được hợp pháp, đúng thủ tục.
Nghiệp vụ thông quan hàng hoá trên cửa khẩu đường bộ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên. Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến ngành Kinh tế, Logistic, Kế toán, tài chính,... Kinh nghiệm: Có ít nhất từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực cùng ngành Kỹ năng/ Khả năng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Kiên nhẫn, chủ động trong công việc Có kiến thức về các nghiệp vụ thông quan hàng hóa trên cửa khẩu đường bộ Kỹ năng làm việc nhóm, ,kỹ năng làm việc độc lập Học hỏi và luôn cập nhật kiến thức Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, Tiếng Trung là một lợi thế Tư duy logic tốt Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, Trung thực, Cẩn thận, Cầu tiến.
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.
Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến ngành Kinh tế, Logistic, Kế toán, tài chính,...
Kinh nghiệm: Có ít nhất từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực cùng ngành
Kỹ năng/ Khả năng:
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kiên nhẫn, chủ động trong công việc
Có kiến thức về các nghiệp vụ thông quan hàng hóa trên cửa khẩu đường bộ
Kỹ năng làm việc nhóm, ,kỹ năng làm việc độc lập
Học hỏi và luôn cập nhật kiến thức
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, Tiếng Trung là một lợi thế
Tư duy logic tốt
Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, Trung thực, Cẩn thận, Cầu tiến.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau: 1/ Chế độ về lương thưởng, thu nhập - Thu nhập mức lương 15M -20M - Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm) 2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe - Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác - Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ - Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày 3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú: -Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng -Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức
Tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:
1/ Chế độ về lương thưởng, thu nhập
- Thu nhập mức lương 15M -20M
- Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)
2/ Chương trình chăm sóc sức khỏe
- Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
- Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ
- Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày
3/ Hoạt động tập thể, hấp dẫn phong phú:
-Chương trình team building, văn hóa du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng
-Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ViettelPost, Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

