Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: TP Đồng Hới, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ TK, nghiệm thu chất lượng thi công, tiến độ thi công.

Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo công ty.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30- 17h30)

Địa điểm làm việc: tại các dự án của công ty tại các tỉnh Lạng Sơn, Huế, Quảng Bình…

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 27-35 tuổi Giới tính: Nam

Kinh nghiệm: 03 năm trở lên ở vị trí tương đương và đã từng tham thi công các công trình dân dụng;

Có thể làm việc tại các dự án của công ty tại các tỉnh Lạng Sơn, Hưng Yên, Huế, Quảng Bình,….

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-25 triệu + phụ cấp dự án (thỏa thuận khi phỏng vấn);

Thu nhập 13-15 tháng lương/năm, thưởng các ngày lễ tết, BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước;

Du lịch trong nước và nước ngoài định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP

