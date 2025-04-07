Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP

Kỹ sư cơ điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn: TP Đồng Hới, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ TK, nghiệm thu chất lượng thi công, tiến độ thi công.
Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo công ty.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30- 17h30)
Địa điểm làm việc: tại các dự án của công ty tại các tỉnh Lạng Sơn, Huế, Quảng Bình…

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 27-35 tuổi Giới tính: Nam
Kinh nghiệm: 03 năm trở lên ở vị trí tương đương và đã từng tham thi công các công trình dân dụng;
Có thể làm việc tại các dự án của công ty tại các tỉnh Lạng Sơn, Hưng Yên, Huế, Quảng Bình,….

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-25 triệu + phụ cấp dự án (thỏa thuận khi phỏng vấn);
Thu nhập 13-15 tháng lương/năm, thưởng các ngày lễ tết, BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước;
Du lịch trong nước và nước ngoài định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa 18T1, Lô đất CT15 Khu đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

