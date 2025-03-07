Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Phát triển thị trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: du lịch nghỉ mát 01 năm / 01 lần, thưởng các ngày lễ tết...

- Cơ hội thăng tiến.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, năng động., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Quản lý và phát triển thị trường sơn tại khu vực được phân công
- Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý năm
- Lập kế hoạch công tác theo ngày, tuần
- Báo cáo kết quả công việc theo ngày, tuần, tháng, năm cho giám đốc kinh doanh
- Phát triển thị trường, mở mới khách hàng tại thị trường khu vực được giao.
- Soạn thảo hợp đồng, báo giá cho khách hàng tại khu vực
- Tư vấn cho giám đốc kinh doanh và ban lãnh đạo công ty về việc phát triển thương hiệu tại thị trường khu vực.
- Thu hồi công nợ khách hàng tại khu vực quản lý.
- Chăm sóc và phát triển khách hàng cũ của công ty tại địa bàn khu vực được giao.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới, độ tuổi từ 25 trở lên, mạnh khỏe, trung thực
- Ưu tiên đối với các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng,...
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hợp tác, đàm phán thương lượng
- Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND
Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 TT15, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

