Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
- Hồ Chí Minh: Viet Thanh Tower, 623
- 625 Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tính toán giá thành sản phẩm;
Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán giữa các đơn vị trong nội bộ, giữa số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp;
Kiểm soát doanh thu, đối chiếu công nợ bán hàng với bộ phận Kinh doanh;
Hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
Khai báo kê khai thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp;
Thường xuyên cập nhật và cân đối lãi/ lỗ để báo tới Ban giám đốc;
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc xây dựng bộ máy kế toán, chính sách tài chính kế toán;
Làm việc với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan;
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp hoặc Kế toán trưởng;
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, sản xuất thép là lợi thế;
Trung thực, cầu tiến
Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hàng tháng theo hiệu quả kinh doanh;
Thưởng tháng lương 13, các dịp Lễ, Tết…
Chế độ BHXH, nghỉ phép, du lịch hè, team building, tiệc tất niên…
Trang bị laptop/PC phục vụ công việc;
Hỗ trợ ăn ca, điện thoại;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
