Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Viet Thanh Tower, 623 - 625 Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tính toán giá thành sản phẩm;

Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán giữa các đơn vị trong nội bộ, giữa số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp;

Kiểm soát doanh thu, đối chiếu công nợ bán hàng với bộ phận Kinh doanh;

Hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Khai báo kê khai thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp;

Thường xuyên cập nhật và cân đối lãi/ lỗ để báo tới Ban giám đốc;

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;

Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc xây dựng bộ máy kế toán, chính sách tài chính kế toán;

Làm việc với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính…

Có từ 3 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp hoặc Kế toán trưởng;

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, sản xuất thép là lợi thế;

Trung thực, cầu tiến

Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Thưởng hàng tháng theo hiệu quả kinh doanh;

Thưởng tháng lương 13, các dịp Lễ, Tết…

Chế độ BHXH, nghỉ phép, du lịch hè, team building, tiệc tất niên…

Trang bị laptop/PC phục vụ công việc;

Hỗ trợ ăn ca, điện thoại;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương

