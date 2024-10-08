Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
- Hà Nội: Số 04, Ngõ 10, Phố Lưu Quang Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
- Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp; Hợp đồng thương mại; Đầu tư; Dự án; M&A; Bất động sản; Xây dựng;
- Nghiên cứu, rút ra nhận định pháp lý đối với các yêu cầu tư vấn của khách hàng và các vấn đề có liên quan;
- Trực tiếp thực hiện/ Hỗ trợ hoạt động tư vấn, trao đổi nhận định pháp lý và thực hiện các công việc cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn, gồm: đại diện; thương lượng, đàm phán) nhằm tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý của khách hàng;
- Thực hiện các công việc theo sự phân công, chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng Văn phòng, Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư tư vấn trong số các lĩnh vực: Quản trị doanh nghiệp; Hợp đồng thương mại; Đầu tư; Dự án; M&A; Bất động sản; Xây dựng
- Tối thiểu Tiếng Anh giao tiếp từ khá trở lên.
- Có tư duy logic, khả năng hùng biện, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; có khả năng giải quyết công việc độc lập;
- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao;
- Có sức khỏe tốt, có điều kiện đi công tác;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ lễ; nghỉ phép năm...;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
- Nhiều cơ hội phát triển năng lực, trình độ chuyên môn; được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề thường xuyên;
- Chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty: Lương tháng thứ 13, lương ngày phép; thưởng lễ, tết; thưởng theo vụ việc; nghỉ mát hàng năm; đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và trang thiết bị làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
