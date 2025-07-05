Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà CIC, 2/219 Trung Kín, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng, lập kế hoạch và quản lý dự án triển khai phần mềm Y tế

Giám sát, theo dõi kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Điều phối tổng thể các hoạt động của dự án (Phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp hệ thống, quản lý dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án)

Phối hợp đầu mối triển khai để hoạt động dự án được thông suốt.

Lên kế hoạch quản lý tài chính và quản lý chi phí dự án triển khai phần mềm

Báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề của dự án với Trưởng bộ phận;

Theo dõi các tài liệu và hồ sơ của dự án;

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Project Manager .

Đã có triển khai phần mềm như HIS, LIS, EMR,…

Có hiểu biết về công nghệ thông tin và các phần mềm triển khai

Có khả năng giao tiếp tốt và chịu được áp lực cao

Sẵn sàng đi công tác ngắn/dài ngày trong các tỉnh thành cả nước.

Có tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ kỷ luật.

Cẩn thận, trung thực, hoà đồng.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25-30 triệu/tháng + Công tác phí (Thu nhập upto 35-40tr/tháng)

Có 13 tháng lương + thưởng lễ tết; xét tăng lương hàng năm (2 lần/ năm)

Du lịch hàng năm cùng các hoạt động party vô cùng sôi động hàng tháng

Gói bảo hiểm sức khỏe BSH cao cấp

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ 12 ngày phép/năm)

Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,… từ công ty và Công Đoàn

Môi trường flat trẻ trung, năng động, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

