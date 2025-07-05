Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty cổ phần Synodus
- Hà Nội: Toà CIC, 2/219 Trung Kín, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Xây dựng, lập kế hoạch và quản lý dự án triển khai phần mềm Y tế
Giám sát, theo dõi kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Điều phối tổng thể các hoạt động của dự án (Phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp hệ thống, quản lý dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án)
Phối hợp đầu mối triển khai để hoạt động dự án được thông suốt.
Lên kế hoạch quản lý tài chính và quản lý chi phí dự án triển khai phần mềm
Báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề của dự án với Trưởng bộ phận;
Theo dõi các tài liệu và hồ sơ của dự án;
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2 năm
Đã có triển khai phần mềm như HIS, LIS, EMR,…
Có hiểu biết về công nghệ thông tin và các phần mềm triển khai
Có khả năng giao tiếp tốt và chịu được áp lực cao
Sẵn sàng đi công tác ngắn/dài ngày trong các tỉnh thành cả nước.
Có tinh thần trách nhiệm cao và tuân thủ kỷ luật.
Cẩn thận, trung thực, hoà đồng.
Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì
25-30 triệu/tháng + Công tác phí (Thu nhập upto 35-40tr/tháng)
Có 13 tháng lương + thưởng lễ tết; xét tăng lương hàng năm (2 lần/ năm)
Du lịch hàng năm cùng các hoạt động party vô cùng sôi động hàng tháng
Gói bảo hiểm sức khỏe BSH cao cấp
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ 12 ngày phép/năm)
Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,… từ công ty và Công Đoàn
Môi trường flat trẻ trung, năng động, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
