Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MISA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Công Đoàn Ngân hàng Việt Nam, Số 6, ngõ 82, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ 01/06/2025, hộ kinh doanh thuế khoán doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế. Với khoảng 800.000 doanh nghiệp hiện tại và các doanh nghiệp mới thành lập sẽ cần các phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử để tuân thủ luật pháp, điều này mở rộng thị trường cho MISA ASP

MISA ASP là nền tảng kế toán dịch vụ tiên phong tại Việt Nam, kết nối Kế toán dịch vụ, đại lý thuế với các Doanh nghiệp, Hộ Kinh doanh có nhu cầu thuê Kế toán dịch vụ trên toàn quốc. Nền tảng đã kết nối hơn 2.100 Kế toán dịch vụ, đại lý thuế với 30.000 Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh và có tốc độ tăng trưởng 700% trong năm 2023. MISA ASP ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI, ChatGPT, BigData, RPA, giúp x10 năng suất công việc của Kế toán dịch vụ.

Đối tác vị trí này là ai?

Bạn sẽ làm việc trực tiếp với đối tác là các Tổ chức/ Cá nhân làm Dịch vụ Kế toán, Đại lý Thuế cho Hộ kinh doanh.

Bạn sẽ nhận được danh sách khách hàng tiềm năng từ công ty để khai thác và tìm kiếm thêm những khách hàng tiềm năng cho mình.

PDR tại MISA sẽ làm gì?

Tìm kiếm, thu thập thông tin và phát triển đối tác là tổ chức, cá nhân làm dịch vụ kế toán và đại lý thuế cho Hộ kinh doanh.

Đề xuất các chương trình hỗ trợ đối tác tăng doanh số, khách hàng và đào tạo họ cách thuyết phục khách hàng tham gia nền tảng.

Giám sát hoạt động marketing, bán hàng của đối tác để đảm bảo tuân thủ chính sách hợp tác.

Sản phẩm: AMIS Kế toán HKD, MISA eSign, MISA MeInvoice

Mục tiêu chính:

Số lượng đối tác phát triển mới

Chỉ tiêu doanh thu tháng

Quy trình tuyển dụng: Phỏng vấn đánh giá năng lực - Làm rõ tiềm năng hợp tác (1 vòng)

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Độ tuổi: 22 - 30

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán, ...

Yêu thích công việc tiếp xúc khách hàng, máu lửa, năng động, tự tin, giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần MISA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập hấp dẫn, đánh giá dựa trên hiệu quả công việc:

Lương cứng từ 8.500.000 - 11.500.000. Thu nhập upto 30.000.000 đồng ++ bao gồm: Lương cứng + Thưởng doanh số không giới hạn (bao gồm cả Doanh số bán mới và Doanh số gia hạn)

8.500.000 - 11.500.000

upto 30.000.000 đồng ++

2. Chính sách tăng lương và thưởng rõ ràng:

Review lương cứng 2 lần/năm, tăng theo kết quả làm việc.

Thưởng nóng cho nhân viên xuất sắc theo từng chiến dịch, tháng, 6 tháng, và năm.

3. Lộ trình phát triển rõ ràng: Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý hoặc chuyên gia chỉ sau 6 tháng - 1 năm.

4. Hỗ trợ công cụ làm việc:

Ứng dụng công nghệ AI trong phần mềm CRM giúp tự động hóa quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng trong kỷ nguyên công nghệ số.

Được cung cấp tài khoản Chữ ký số cá nhân, ChatGPT, công cụ AI Marketing,... giúp nâng cao tính chuyên nghiệp, tối ưu năng suất và hiệu quả làm việc.

Trang bị đầy đủ phương tiện làm việc: máy tính, thẻ, sim điện thoại,... đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho công việc.

5. Được đào tạo và phát triển bản thân:

Đào tạo theo từng giai đoạn phát triển với lộ trình rõ ràng, hỗ trợ học tập và phát triển cá nhân toàn diện.

Cung cấp hệ thống tài liệu đào tạo đầy đủ, học tập mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng E-learning.

Thực chiến với khách hàng doanh nghiệp, tận dụng mọi trải nghiệm – từ việc bị từ chối đến chốt sales thành công – để nâng cao kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

6. Mở rộng networking với các cấp C-levels: CEO, Giám đốc, Trưởng phòng,...

7. Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động: Cháy hết mình tại các CLB theo theo sở thích (Bóng đá, Văn nghệ, Cầu Lông, Tennis, Pickleball...), chương trình teambuilding, du lịch định kỳ

8. Chế độ phúc lợi: bảo hiểm toàn diện, chăm sóc sức khỏe định kỳ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết và các ưu đãi cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MISA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin