Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hồng Tiến, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch marketing kèm KPIs cụ thể trên đa nền tảng
- Xây dựng đội ngũ marketing (Phòng Live, Ads, Content, Media, Sale, CSKH,...)
- Nghiên cứu thị trường và đối thủ để tham mưu chiến lược hiệu quả cho Ban Giám đốc
- Điều hành, giám sát, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing
- Phối hợp với bộ phận khác để đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch
- Xây dựng và tối ưu chiến lược đẩy bán các mã hàng hiệu quả
- Đo lường, đánh giá nhân sự, chiến dịch

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên các bạn tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Thương mại,..)
- Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở mảng thời trang thiết kế
- Có khả năng lãnh đạo, khả năng nắm bắt xu hướng thời trang và thị hiếu khách hàng
- Linh hoạt, quyết đoán, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn, lương cứng từ 25.000.000 - 30.000.000 VND
- Thưởng theo KPIs và kết quả kinh doanh
- Chế độ lễ tết, thưởng theo dịp hằng năm
- Trợ cấp đi lại với nhân viên ở xa
- Quyền hạn tuyển dụng/ sa thải với nhân sự trong phòng phụ trách
- Quyền yêu cầu phòng ban và các bộ phận liên quan phối hợp hoàn thành công việc
- Quyền đề xuất ý kiến, phương tiện và công cụ, dụng cụ phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Shophouse 06 Sunrise A The Manor Central Park Đ. Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

