Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hồng Tiến, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch marketing kèm KPIs cụ thể trên đa nền tảng

- Xây dựng đội ngũ marketing (Phòng Live, Ads, Content, Media, Sale, CSKH,...)

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ để tham mưu chiến lược hiệu quả cho Ban Giám đốc

- Điều hành, giám sát, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing

- Phối hợp với bộ phận khác để đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch

- Xây dựng và tối ưu chiến lược đẩy bán các mã hàng hiệu quả

- Đo lường, đánh giá nhân sự, chiến dịch

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên các bạn tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Thương mại,..)

- Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở mảng thời trang thiết kế

- Có khả năng lãnh đạo, khả năng nắm bắt xu hướng thời trang và thị hiếu khách hàng

- Linh hoạt, quyết đoán, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn, lương cứng từ 25.000.000 - 30.000.000 VND

- Thưởng theo KPIs và kết quả kinh doanh

- Chế độ lễ tết, thưởng theo dịp hằng năm

- Trợ cấp đi lại với nhân viên ở xa

- Quyền hạn tuyển dụng/ sa thải với nhân sự trong phòng phụ trách

- Quyền yêu cầu phòng ban và các bộ phận liên quan phối hợp hoàn thành công việc

- Quyền đề xuất ý kiến, phương tiện và công cụ, dụng cụ phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT UAI

