Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mitec Tower, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia dự án, support PO và team dự án clear spec.

Đưa ra chiến lược, lên plan/ schedule test.

Thiết kế testcase cho phần mềm dựa trên tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả và thiết kế.

Thực hiện test dựa trên test plan và test case.

Tìm lỗi sản phẩm, phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và quản lý hoạt động fix lỗi.

Làm báo cáo test và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Đề xuất các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng (Ưu tiên chuyên ngành liên quan tới CNTT).

Có từ 2,5 năm kinh nghiệm ở vị trí Tester/ QA/ QC.

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ, trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/ chức năng.

Có kinh nghiệm đảm nhận test 1 mình một dự án, làm đầy đủ quy trình của test.

Có tư duy tốt về logic và xử lý tình huống linh hoạt.

Lợi thế (không bắt buộc):

Ưu tiên có tiếng Nhật.

Kinh nghiệm test đa dạng các loại hình dự án là lợi thế.

Có chứng chỉ liên quan đến nghiệp vụ test, ISTQB là lợi thế.

Có kinh nghiệm test api, làm việc với database là lợi thế.

Có kinh nghiệm lead team test nhỏ (2-3 bạn) là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng cuối năm theo hiệu suất làm việc và tình hình kinh doanh của công ty.

Thưởng hoặc quà tặng các dịp lễ, sinh nhật.

Review tăng lương 2 lần/ năm.

Hỗ trợ 100% học phí và lệ phí thi chứng chỉ chuyên môn. (nếu có)

Đóng bảo hiểm và các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Luật. (ngày nghỉ phép, lương OT...)

Hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua các hoạt động: Seminar; CLB chuyên môn; Các khóa đào tạo,...

Hỗ trợ định hướng lộ trình phát triển bản thân, định hướng mục tiêu cá nhân (OKR, 1on1 với mentor nhiều kinh nghiệm).

Luôn tạo môi trường làm việc thoải mái, năng động và đặc biệt hỗ trợ nhau trong công việc.

Tham gia các hoạt động tập thể của công ty: Team building, du lịch hằng năm, CLB bóng đá, party hàng tháng,...

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc; Free trà, cafe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

