Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Politetech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Politetech
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Politetech

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty TNHH Politetech

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa Melya, ngõ 83 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
Tham gia phân tích yêu cầu cho các dự án phát triển phần mềm.
Tạo test scenario, test checklist, test case bằng tiếng anh.
Tạo test data, thiết lập môi trường kiểm thử.
Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kịch bản kiểm tra.
Báo lỗi, giám sát việc sửa lỗi của nhà phát triển và đảm bảo chất lượng của phần mềm
Viết test report và đánh giá test result.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công việc kiểm thử phần mềm.
Có kinh nghiệm tốt về quy trình test trong các dự án sử dụng quy trình Agile Scrum và các công cụ quản lý dự án như JIRA, Trello
Cẩn thận, có khả năng tự sắp xếp công việc, tự học tập và làm việc team work dưới áp lực.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề, phân tích.
Có trách nhiệm trong công việc và thái độ học hỏi các vấn đề mới nhanh chóng.
Có kinh nghiệm về việc test cross platform giữa các ứng dụng web-mobile.
Có khả năng đọc viết và làm việc với các tài liệu bằng tiếng anh. Có khả năng trao đổi với khách hàng bằng tiếng anh là điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Politetech Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Lương tháng 13 + Thưởng dự án theo quý (Package 14 - 15 tháng lương/năm)
Thử việc hưởng 100% lương
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Làm việc 5 ngày 1 tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật
Làm việc trong môi trường năng động, đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt huyết
Nhiều hoạt động bonding gắn kết nhân sự hàng tháng, Teambuilding 2 lần/năm, Quỹ thưởng liên hoan team hàng Quý.
Quản lý Support kịp thời và hướng dẫn tận tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Politetech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Politetech

Công ty TNHH Politetech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

