Tuyển Manual Tester Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Nhà MD Complex, đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tìm hiểu, phân tích, làm rõ yêu cầu, lên kịch bản, chiến lược test các sản phẩm theo yêu cầu
Thực hiện kiểm thử, quản lý bugs
Xây dựng kế hoạch kiểm thử, báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử
Xây dựng, bổ sung tài liệu cho các yêu cầu trước và sau khi thực hiện kiểm thử
Quản lý, đảm bảo chất lượng kiểm thử
Phân tích/ đánh giá nguyên nhân lỗi phát sinh sau golive
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Manual Test mobile, web
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Có kinh nghiệm test API, SQL
Có kinh nghiệm làm việc với Agile/ Scrum
Thái độ làm việc nghiêm túc, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Có kinh nghiệm test API, SQL
Có kinh nghiệm làm việc với Agile/ Scrum
Thái độ làm việc nghiêm túc, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương (gross): 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng
12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng
Tham gia BHXH theo quy định
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc
Đánh giá lương 1 lần/năm
Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch và các ngày lễ khác trong năm.
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng
Tham gia BHXH theo quy định
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc
Đánh giá lương 1 lần/năm
Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch và các ngày lễ khác trong năm.
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI