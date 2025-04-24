Tuyển Manual Tester Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà MD Complex, đường Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tìm hiểu, phân tích, làm rõ yêu cầu, lên kịch bản, chiến lược test các sản phẩm theo yêu cầu

Thực hiện kiểm thử, quản lý bugs

Xây dựng kế hoạch kiểm thử, báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử

Xây dựng, bổ sung tài liệu cho các yêu cầu trước và sau khi thực hiện kiểm thử

Quản lý, đảm bảo chất lượng kiểm thử

Phân tích/ đánh giá nguyên nhân lỗi phát sinh sau golive

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Manual Test mobile, web

Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

Có kinh nghiệm test API, SQL

Có kinh nghiệm làm việc với Agile/ Scrum

Thái độ làm việc nghiêm túc, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (gross): 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng

Tham gia BHXH theo quy định

Công ty cung cấp thiết bị làm việc

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

Đánh giá lương 1 lần/năm

Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch và các ngày lễ khác trong năm.

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

