Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Tòa nhà Lebuilding số 342 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phân tích yêu cầu dự án với BA/Dev

Thiết kế test case, checklist và thực hiện kiểm thử trên Web, Mobile

Kiểm tra luồng nghiệp vụ và tính năng sản phẩm

Tham gia kiểm thử: Smoke, tích hợp, hệ thống, hồi quy

Log bugs, cập nhật báo cáo test, phối hợp xử lý với các bên liên quan

Hỗ trợ khách hàng kiểm thử UAT và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tham gia nghiệm thu và triển khai sản phẩm

Các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành CNTT hoặc liên quan

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Manual Test

Thành thạo SQL, API (Postman), JMeter là lợi thế

Nhiệt tình, học hỏi nhanh, làm việc nhóm và độc lập tốt

Ưu tiên có chứng chỉ ISTQB, đọc – viết tiếng Anh tốt

Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển Team Leader

Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 20 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực

Thưởng đa dạng: Lễ, Tết, Công đoàn (08/03, 20/10), Thiếu nhi, Trung thu…

Môi trường trẻ – sếp giỏi – đồng đội vui, làm việc linh hoạt, cởi mở

Văn hóa nội bộ sôi nổi: Teambuilding, nghỉ mát, Happy Hour, CLB bóng đá, CLB game...

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ Thứ 7 & CN

Cơ hội làm dự án công nghệ mới: ERP, CRM, Banking, BigData/AI

Đào tạo nâng cao bởi giảng viên Đại học FPT & Đại học Công nghệ (UET)

Chế độ đầy đủ: BHXH, khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

