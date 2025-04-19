Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4

- Tòa nhà Lebuilding số 342 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1,, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phân tích yêu cầu dự án với BA/Dev
Thiết kế test case, checklist và thực hiện kiểm thử trên Web, Mobile
Kiểm tra luồng nghiệp vụ và tính năng sản phẩm
Tham gia kiểm thử: Smoke, tích hợp, hệ thống, hồi quy
Log bugs, cập nhật báo cáo test, phối hợp xử lý với các bên liên quan
Hỗ trợ khách hàng kiểm thử UAT và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng
Tham gia nghiệm thu và triển khai sản phẩm
Các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành CNTT hoặc liên quan
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Manual Test
Thành thạo SQL, API (Postman), JMeter là lợi thế
Nhiệt tình, học hỏi nhanh, làm việc nhóm và độc lập tốt
Ưu tiên có chứng chỉ ISTQB, đọc – viết tiếng Anh tốt
Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển Team Leader

Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 20 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực
Thưởng đa dạng: Lễ, Tết, Công đoàn (08/03, 20/10), Thiếu nhi, Trung thu…
Môi trường trẻ – sếp giỏi – đồng đội vui, làm việc linh hoạt, cởi mở
Văn hóa nội bộ sôi nổi: Teambuilding, nghỉ mát, Happy Hour, CLB bóng đá, CLB game...
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ Thứ 7 & CN
Cơ hội làm dự án công nghệ mới: ERP, CRM, Banking, BigData/AI
Đào tạo nâng cao bởi giảng viên Đại học FPT & Đại học Công nghệ (UET)
Chế độ đầy đủ: BHXH, khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Tòa nhà Lebuiding số 342 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

