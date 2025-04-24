Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Phối hợp với các thành viên của dự án để thực hiện và báo cáo kết quả kiểm thử;

Quản lý công việc, lỗi theo đúng quy trình kiểm thử phần mềm. Phối hợp với các bộ phận liên quan để sửa lỗi;

Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, thiết kế và các cam kết chất lượng dịch vụ;

Xây dựng kịch bản kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, viết Test Case, thực hiện kiểm thử, báo

cáo kết quả kiểm thử;

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm Tester

Có kinh nghiệm kiểm thử Mobile App và Website.

Có thể đọc hiểu tài liệu của nghiệp vụ để làm testcase, lập kế hoạch kiểm thử, viết

checklist, hướng dẫn sử dụng, SRC, thực hiện kiểm thử.

Có kinh nghiệm kiểm thử thủ công, thành thạo kiểm thử dữ liệu API và DATA.

Có kiến thức vững về ngôn ngữ lập trình Java.

Có kinh nghiệm với các cơ sở dữ liệu: SQL, My SQL, Oracle, ...

Sử dụng thành thạo các công cụ: Postman, DataGrid, Figma, draw.io.

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Upto: 16.000.000- 20.000.000 VNĐ/tháng;

Chế độ thu nhập cao hơn cho những nhân viên làm tăng ca (OT) ngoài giờ;

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng dự án, ...;

Được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, năng động;

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Công ty: Nghỉ mát hàng năm, Team building, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

