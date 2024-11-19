Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng M, Tòa A2, Chung cư Topaz City, Số 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Trưởng phòng Marketing, một người quản lý cấp trung làm việc độc lập, phán đoán thông qua phân tích dữ liệu trong môi trường làm việc có cường độ cao và báo cáo trực tiếp cho CEO.

Lập kế hoạch chiến lược marketing: Xây dựng, triển khai và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing, điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược.

Lập kế hoạch chiến lược marketing

Phát triển thương hiệu: Đề xuất các chiến dịch đảm bảo nhất quán, hiệu quả trong việc xây dựng hình ảnh và nhận diện thương hiệu. Thiết lập, duy trì, phát triển mối quan hệ và lòng trung thành của khách hàng.

Phát triển thương hiệu:

Quản lý và phân bổ ngân sách: Phân bổ, quản lý nguồn lực và ngân sách phù hợp cho từng chiến dịch marketing. Đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nhất.

Quản lý và phân bổ ngân sách:

Quản lý và điều phối các hoạt động marketing: Bao gồm xây dựng và duy trì các kênh truyền thông, các chiến dịch quảng cáo, PR, tiếp thị kỹ thuật số, sự kiện, và các hoạt động khuyến mại.

Quản lý và điều phối các hoạt động marketing:

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ: Hướng dẫn và quản lý đội nhóm, đảm bảo mọi thành viên hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và phát huy hết khả năng của mình.

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ:

Phân tích dữ liệu, báo cáo và đánh giá kết quả: Phân tích dữ liệu, lập báo cáo đo lường, đánh giá kết quả các chiến dịch marketing định kỳ. Đưa ra các quyết định, đề xuất cải tiến dựa trên kết quả phân tích và đánh giá.

Phân tích dữ liệu, báo cáo và đánh giá kết quả:

Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ: Gắn kết và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ:

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, truyền thông.... và các chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm vị trí Marketing Manager từ 6 năm.

Khả năng lập kế hoạch, nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu.

Khả năng lãnh đạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, và xử lý tình huống.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Khả năng làm việc độc lập.

Gu thẩm mĩ tốt, có kiến thức về ngành thời trang.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 30.000.000 Đồng

Mua hàng với giá ưu đãi và thưởng theo chính sách nội bộ.

Thưởng cuối năm, du lịch, khám sức khỏe và xét tăng lương.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin