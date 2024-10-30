Tuyển Mobile Developer Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 1 - 2 USD
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI