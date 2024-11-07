Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
- Hải Phòng: Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Khảo sát các nhà cung cấp nguyên vật liệu
Tìm kiếm nhà cung cấp, nguồn hàng về ngành phụ trợ công nghiệp: gang tay phòng sạch, wiper, nguyên vật liệu túi, ....
Đánh giá nhà cung cấp bằng các tiêu chí audit về cơ sở vật chất, quy trình vận hành sản xuất..
Khi có dự án mới, nhanh chóng tìm kiếm và cung cấp những nguồn hàng/ thông tin nhà cung cấp đồng thời trao đổi với các bộ phận liên quan để đẩy nhanh tiến độ
Khảo sát thông tin của nhà cung cấp như quy mô, chất lượng sản phẩm, giá cả, độ hợp tác, tin tưởng,...
Hỗ trợ bên thu mua (MRO, ...)xử lý các vấn đề liên quan
Thực hiện các hoạt động Saving, Costdown, kiểm soát chi phí
Tham gia vào xử lý khiếu nại các vấn đề về chất lượng hàng hóa với Khách hàng, Nhà Cung cấp và các bộ phận liên quan
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 - 3 năm kinh nghiệm MH/Sourcing, ưu tiên kinh nghiệm trong các ngành điện tử, hóa chất, đóng gói, các ngành công nghiệp phụ trợ tại các thị trường Trung quốc, Malaysia..
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và lập kê hoạch công việc
Có khả năng chịu áp lực công việc
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, tư duy logic
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng trung cơ bản
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm tối đa 4 tháng lương
Trợ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/bữa, tặng quà sinh nhật,....
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI