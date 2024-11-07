Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Ngô Quyền

Khảo sát các nhà cung cấp nguyên vật liệu

Tìm kiếm nhà cung cấp, nguồn hàng về ngành phụ trợ công nghiệp: gang tay phòng sạch, wiper, nguyên vật liệu túi, ....

Đánh giá nhà cung cấp bằng các tiêu chí audit về cơ sở vật chất, quy trình vận hành sản xuất..

Khi có dự án mới, nhanh chóng tìm kiếm và cung cấp những nguồn hàng/ thông tin nhà cung cấp đồng thời trao đổi với các bộ phận liên quan để đẩy nhanh tiến độ

Khảo sát thông tin của nhà cung cấp như quy mô, chất lượng sản phẩm, giá cả, độ hợp tác, tin tưởng,...

Hỗ trợ bên thu mua (MRO, ...)xử lý các vấn đề liên quan

Thực hiện các hoạt động Saving, Costdown, kiểm soát chi phí

Tham gia vào xử lý khiếu nại các vấn đề về chất lượng hàng hóa với Khách hàng, Nhà Cung cấp và các bộ phận liên quan

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế, xuất nhập khẩu, ngoại thương

1 - 3 năm kinh nghiệm MH/Sourcing, ưu tiên kinh nghiệm trong các ngành điện tử, hóa chất, đóng gói, các ngành công nghiệp phụ trợ tại các thị trường Trung quốc, Malaysia..

Có kỹ năng giải quyết vấn đề và lập kê hoạch công việc

Có khả năng chịu áp lực công việc

Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, tư duy logic

Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng trung cơ bản

Thu nhập 10 - 18 triệu - Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng cuối năm tối đa 4 tháng lương

Trợ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/bữa, tặng quà sinh nhật,....

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ...

