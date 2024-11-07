Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Khảo sát các nhà cung cấp nguyên vật liệu
Tìm kiếm nhà cung cấp, nguồn hàng về ngành phụ trợ công nghiệp: gang tay phòng sạch, wiper, nguyên vật liệu túi, ....
Đánh giá nhà cung cấp bằng các tiêu chí audit về cơ sở vật chất, quy trình vận hành sản xuất..
Khi có dự án mới, nhanh chóng tìm kiếm và cung cấp những nguồn hàng/ thông tin nhà cung cấp đồng thời trao đổi với các bộ phận liên quan để đẩy nhanh tiến độ
Khảo sát thông tin của nhà cung cấp như quy mô, chất lượng sản phẩm, giá cả, độ hợp tác, tin tưởng,...
Hỗ trợ bên thu mua (MRO, ...)xử lý các vấn đề liên quan
Thực hiện các hoạt động Saving, Costdown, kiểm soát chi phí
Tham gia vào xử lý khiếu nại các vấn đề về chất lượng hàng hóa với Khách hàng, Nhà Cung cấp và các bộ phận liên quan

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế, xuất nhập khẩu, ngoại thương
1 - 3 năm kinh nghiệm MH/Sourcing, ưu tiên kinh nghiệm trong các ngành điện tử, hóa chất, đóng gói, các ngành công nghiệp phụ trợ tại các thị trường Trung quốc, Malaysia..
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và lập kê hoạch công việc
Có khả năng chịu áp lực công việc
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, tư duy logic
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng trung cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 18 triệu - Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng cuối năm tối đa 4 tháng lương
Trợ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/bữa, tặng quà sinh nhật,....
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Toà nhà Viwaseen, Số 48 Tố HữuHữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

