Tuyển Ngân hàng Công ty TNHH Không Gian Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1B, Mễ Trì Plaza, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Quản lý quỹ tiền mặt nội bộ

- Đi giao dịch ngân hàng: rút tiền, nộp tiền, đưa UNC ...

- Hạch toán thu –chi, nhập – xuất, vay – trả vay, Giấy báo Nợ - Giấy báo Có trên phần mềm kế toán nội bộ

- Hạch toán tài sản cố định, CCDC và trích khấu hao hàng tháng theo đúng quy định

- Điền thông tin vào kế hoạch thu - chi dòng tiền theo từng hạng mục chi phí theo hướng dẫn của Kế toán trưởng/ Phó tổng giám đốc tài chính

- Hạch toán doanh thu bán hàng nội bộ theo từng công trình

- Hạch toán chi phí nội bộ theo từng công trình

- Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng của CNV, các tổ đội và nhà cung cấp

- Kiểm tra bộ chứng từ đầy đủ trước khi lưu trữ hồ sơ

- Kiểm tra số dư, hạch toán cân đối các tài khoản trong phần mềm nội bộ trước khi kế toán tổng hợp lập báo cáo định kỳ hàng tháng

- Hàng tháng đối chiếu công nợ phải thu, phải trả nội bộ

- Phụ trách in sổ sách, lưu trữ hồ sơ nội bộ

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành tài chính kế toán, ngân hàng, doanh nghiệp

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán quỹ và ngân hàng

- Có hiểu biết về Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa, Fast.

Tại Công ty TNHH Không Gian Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9 - 11 triệu.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, cơ hội học hỏi cao. - Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty và Nhà nước. - Được đóng BHXH theo quy định của Công ty.

- Lương tháng 13.

- Tham gia các hoạt động Teambuilding,du lịch hàng năm. - Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không Gian Việt

