Tuyển Ngân hàng Công ty TNHH Không Gian Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty TNHH Không Gian Việt
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Không Gian Việt

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công ty TNHH Không Gian Việt

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT1B, Mễ Trì Plaza, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Quản lý quỹ tiền mặt nội bộ
- Đi giao dịch ngân hàng: rút tiền, nộp tiền, đưa UNC ...
- Hạch toán thu –chi, nhập – xuất, vay – trả vay, Giấy báo Nợ - Giấy báo Có trên phần mềm kế toán nội bộ
- Hạch toán tài sản cố định, CCDC và trích khấu hao hàng tháng theo đúng quy định
- Điền thông tin vào kế hoạch thu - chi dòng tiền theo từng hạng mục chi phí theo hướng dẫn của Kế toán trưởng/ Phó tổng giám đốc tài chính
- Hạch toán doanh thu bán hàng nội bộ theo từng công trình
- Hạch toán chi phí nội bộ theo từng công trình
- Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng của CNV, các tổ đội và nhà cung cấp
- Kiểm tra bộ chứng từ đầy đủ trước khi lưu trữ hồ sơ
- Kiểm tra số dư, hạch toán cân đối các tài khoản trong phần mềm nội bộ trước khi kế toán tổng hợp lập báo cáo định kỳ hàng tháng
- Hàng tháng đối chiếu công nợ phải thu, phải trả nội bộ
- Phụ trách in sổ sách, lưu trữ hồ sơ nội bộ

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành tài chính kế toán, ngân hàng, doanh nghiệp
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán quỹ và ngân hàng
- Có hiểu biết về Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa, Fast.

Tại Công ty TNHH Không Gian Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9 - 11 triệu.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, cơ hội học hỏi cao. - Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty và Nhà nước. - Được đóng BHXH theo quy định của Công ty.
- Lương tháng 13.
- Tham gia các hoạt động Teambuilding,du lịch hàng năm. - Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không Gian Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Không Gian Việt

Công ty TNHH Không Gian Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa CT1B, Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

