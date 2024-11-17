Tuyển Nhân Sự thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Ninh Bình

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Theo dõi chấm công, lập bảng lương, phép và chế độ phúc lợi cho toàn công ty.
Theo dõi quá trình tham gia BHXH-BHYT của người lao động trong Công ty
Theo dõi báo cáo lao động, sổ lao động, các công việc hành chính nhân sự khác
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, luật, quản trị kinh doanh, kế toán,...
Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, luật, quản trị kinh doanh, kế toán,...
Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8-15M.
- Thưởng năm, thưởng nóng, thưởng định kỳ lễ, tết theo quy định của công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
- Đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc.
- Được hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ở xa và ăn trưa tại công ty.
- Được khám sức khỏe định kì và đi du lịch hàng năm.
- Có cơ hội thăng tiến cao.
- Thưởng năm, thưởng nóng, thưởng định kỳ lễ, tết theo quy định của công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
- Đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc.
- Được hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ở xa và ăn trưa tại công ty.
- Được khám sức khỏe định kì và đi du lịch hàng năm.
- Có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
